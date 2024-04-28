走塑實施近一周 習慣逐漸養成 大型連鎖店外賣客 7成拒要餐具

【本報訊】首階段即棄塑膠產品管制實施後約一周，環境及生態局局長謝展寰昨日稱，曾向逾1,700間零售及餐飲店舖了解情況，大型連鎖餐飲店幾乎已全數轉用非塑膠餐具，一半小型食肆轉用，其他則表示要清貨尾，或正在物色合適外賣餐具而暫未「走塑」，其中大型連鎖食店有六至七成外賣客人表明毋須提供餐具，反映顧客「走塑」意識良好，相信市民會慢慢習慣。

對於個別非塑膠餐具被指質量欠佳，謝展寰表示，管制措施並非要懲罰市民，相反是期望引入收費制度提升「源頭減廢」意識，並同時推動下游回收業。他續指，當局與品質保證局成立平台有數百種餐具選擇，曾向食肆了解，負責人無反映收到針對餐具的投訴，加上措施剛開展，食肆需時試用不同款式、最適合的替代餐具。

製造過程預供帶走 視作外賣 日式連鎖超市Donki早前將堂食壽司以紙盒盛載，謝展寰承認以紙盒裝壽司做法不合理，難以讓顧客選擇。他澄清，若顧客即場在店內點餐，就不可以使用膠盒；但在超市或售賣機等，出售方便顧客帶走的食物，就毋須刻意轉用紙盒。

他又指，顧客購買外賣食物後在甚麼地方享用屬另一問題，雖然超市可能放置幾張桌椅，但事實上有很多顧客是將食物帶走享用，食品製造者亦難以控制顧客在甚麼地方進食，因此只要製造過程是預備供顧客帶走，就可以當成外賣。至於美食廣場情況，食物是否屬於外賣，並不關乎美食廣場的枱櫈是否屬於某間食店，而是食物是否已經預製及包裝好。