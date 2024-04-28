試行計劃怨聲載道 垃圾徵費荊棘滿途

當局承認參與率不高 隨時又徒勞 本月1日政府推出垃圾徵費「先行先試」，還有不足一周計劃便結束。環境及生態局局長謝展寰昨日交代試行反應時指，「三無大廈」只有約一兩成居民參加，私人大廈的參與率亦只有五成多，承認「先行先試」計劃參與率不算高，暫時也發現一些管理上的地方，有清潔工人擔心誤觸法網，也有市民反映推行垃圾徵費計劃擾民。謝展寰又回應有供應商暫停生產指定垃圾袋，他解釋，由於存儲地方爆滿，指定袋存量足夠，強調生產商並非停產。

存儲地方爆滿 稱指定袋非停產 謝展寰昨日出席一個電台節目，談到先行先試的反應，指政府大樓、院舍和食肆等，若管理層指示員工執行，合規率接近100%，相反住宅參與率則偏低。試行期間，當局亦非常特別關注前線員工及市民感受，曾聽到有前線員工反映垃圾徵費後分袋工作辛苦，更擔心日後工作量會額外增加，甚或會犯法違規。也有居民批評措施擾民。至於會否再延後實施垃圾徵費時間，當局會按試行計劃參與者回饋的意見，再決定下一步部署。

就供應商暫停生產指定垃圾袋一事，謝展寰亦回應，事件起因是存儲指定垃圾袋的地方已爆滿，新製造指定袋要找地方存放且要付款，故環保署建議生產商暫時毋須再生產，強調生產商並非停產。環保署日前回覆查詢指，指定袋已足夠大約兩個月使用。就垃圾徵費的生效時間，環保署重申跨部門小組將會檢視試行結果，5月至6月向立法會交報告。

新設回收點延長開放至晚上9時 此外，坊間反映「綠在區區」回收點的開放時間不便，謝指會繼續擴大回收網絡，日後新設的回收點亦將延長開放至晚上9時。廚餘方面，現時大部分公共屋邨均已放置500多部廚餘機，在未來3至4個月將擴展至全數屋邨，私人屋苑亦可提出申請；另政府亦正探討有否新技術，以改善現時的運輸問題。