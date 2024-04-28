招標吹淡風 3大工程困難重重

同步押後限期罕有舉動 經濟存暗湧 本港經濟存在暗湧，招標吹淡風，3項政府招標工程罕有地同時押後截標，包括中九龍幹線—餘下工程、黃大仙雨水排放系統改善工程，以及石硤尾蓄洪計劃及東區和鯉魚門雨水排放系統改善工程。去年「500年一遇」的世紀黑雨揭露多區的排雨弊病，其中黃大仙和港島東區更是重災區，惟雨季已重臨，該兩項雨水排放工程恐因延長招標期「有排搞」！有議員批評距離世紀黑雨事件已有一段時間，政府招標工作緩慢，政府亦應向公眾交代為何要「等埋投標者」，擔心工程或受影響致造價倍升。

「石硤尾蓄洪計劃及東區和鯉魚門雨水排放系統改善工程」及「黃大仙雨水排放系統改善工程」合約早於3月22日招標，惟渠務署日前宣布，上述工程的招標期，將由原定5月3日中午12時的截標時間，延長至5月17日中午12時。近年極端天氣反常，極度影響市民日常生活，去年的世紀黑雨令黃大仙一夜變成澤國，水淹龍翔道，黃大仙中心北館地下全層被淹沒；港島東區亦不遑多讓，柴灣環翠邨商場地下餐廳變一片汪洋、跑車在半路中心「死火」，場面幕幕驚心。

渠署：投標者需更多時間準備 根據去年《施政報告》，政府曾指會全速推展逾80億元的雨水排放系統改善工程，包括黃大仙及東區等曾發生較嚴重水浸事故的地區。渠務署早前曾指，雨水排放系統工程一般需約5年完工，現已將東區雨水排放系統改善工程，分拆成兩個階段，先進行可在較短時間完成的雨水渠改善工程，下一階段會建設雨水排放隧道，進一步提升東區防洪的能力，料會分階段在3至5年內完工和啟用，並會在申請撥款時同步招標，縮短工程在設計、採購和施工的時間。

渠務署回覆本報時解釋，正為7個雨水排放系統改善工程項目進行招標，因應有意投標者反映需要更多時間準備投標事宜，考慮到延長招標期不會影響工程推展進度，故署方同意延長黃大仙雨水排放系統改善工程、石硤尾蓄洪計劃及東區和鯉魚門雨水排放系統改善工程的招標期。立法會財務委員會通過撥款後，署方會盡快展開工程。

議員憂愈遲招標 造價或愈高 議員江玉歡認為，雨水排放系統改善工程政府本來「好急做」，質疑延長招標期「點解突然又唔急呢？」江又擔心，近年極端天氣頻繁，未知黃大仙等地區會否再來一次百年一遇暴雨，愈遲招標造價或會愈高，政府理應解釋為何要「等埋某人（有意投標者）」，否則會對其他投標者不公。她又批評，自去年世紀黑雨至今已有一段長時間，招標工作理應早就展開，不應拖至今年才展開，期望署方可盡快展開工程，以保障市民安全。政治組