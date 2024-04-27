龍七公：蕭美琴的美酒 民進黨的砒霜

政治人物若沒有清者自清的自覺性，很容易在權力與欲望中迷失。今年初勝出台灣領導人選舉的民進黨賴清德及蕭美琴，下月便要宣誓出任當地的正副「總統」。不過，近日圍繞賴蕭配的新聞卻是蕭美琴的「蕭酒門」濫權疑雲。賴選舉時爆出違規祖宅「賴皮寮」事件還沒解決，蕭美琴從美國回台，又爆出涉以駐外人員身份違規帶23瓶酒，並擬行使免查權（亦被質疑企圖免稅）事件。縱使民進黨出盡法寶反擊，但大位還未坐下，已鬧出貪腐疑雲，5‧20的花生果然有趣。

說起這件「蕭酒門」糗事，很多人都好奇23瓶酒是甚麼佳釀，竟引得在美國多年的蕭美琴要順手牽回台灣，可惜，蕭美琴本人至今沒露面解釋，任由民進黨代言人代擋駕，加上民進黨網軍淡化事件，有說那就是一些贈品，因為有紀念價值才帶回台；也有說酒乃鄉情……總之，民進黨的宣傳機器已為這件事套上一張又一張感情牌，打出最擅長的濫情招後，輿論果然沒那麼尖銳了。

懶查違規 極力護短 民進黨最厲害的是反操作，該黨出動全黨機器與輿論，把「蕭酒門」事件定位為一場認知作戰，一口咬定有人針對民進黨人，刻意抹黑5‧20領導人就職禮。這一招的目的是把候任官員涉貪疑雲推上政治角力層面，因為政治鬥爭及政敵攻擊，所以蕭美琴帶贈品回台都被人迫害，之前是輿論高高舉起、審視她濫權違規，現在卻有不少人被民進黨的說詞混淆了。

事件中，民進黨政府的「財政部」、「外交部」官員空群幫嘴解釋政策和規定，為蕭美琴被疑企圖避稅作掩護，保證若蕭美琴帶的酒超過法例規定的5公升，必會繳稅。「蕭酒門」的輿論戰似乎漸漸平息了。但不少聰明人還是看出端倪，根據民進黨披露，去年台灣的駐外人員回台時共帶了55瓶酒，按此數量看，蕭美琴一人已佔了去年駐外人員帶酒的一半，這樣的比例正常嗎？何況蕭這次回台是結束外訪，民進黨官員外訪事必取道美國，本是趁機蹭蹭美國老爹的「民主」金粉，為台灣的所謂「國際文宣」及「國際空間」掙扎一番，還要順帶讓北京不悅。壞在這次蕭美琴涉貪心出禍，外訪文宣已被「蕭酒門」沖刷得乾乾淨淨。

民進黨更應該擔心的是，蕭違規帶酒要全黨掩護，其他民進黨人會否有樣學樣？今天不打貪反護貪的示範，民進黨不會沒有代價。

說到底，蕭美琴被指違規帶回台灣的23瓶酒不算名貴，當地媒體報道，這批酒的價值只是36,000元新台幣，折合港元還不到一萬元，這個銀碼的酒按理真的沒有多少避稅的誘惑力。奇怪的是，蕭美琴的事，她本人一直不理，由全能的民進黨大公關一力周旋擺平，這是正常的黨操作嗎？一個黨不是守着黨紀黨規行事嗎？像這樣代黨員擦屁股、抹脂粉，真是消遣政黨的最佳示範。