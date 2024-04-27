撥亂反正：邪惡法案 謀財害命

繼美國眾議院之後，參議院日前亦以大比數通過一籃子、綑綁式的對外援助法案，並獲總統拜登幾乎同日簽署生效。該法案名為援助，實際上卻是謀財害命的邪惡法案。

謀財，包括圖謀掠奪中國企業的科技、創意、客戶和商譽等資產。法案規定中國影音分享平台TikTok，必須在270日內（可再延長90日）與其內地母公司字節跳動「剝離」，否則可能會在全國禁用。表面理由是防止美國民眾的個人資料被送往中國官方，危害國家安全。但真正原因大家都知道，是因為TikTok太過成功，尤其在年輕用戶方面擊敗了多個同類的美國平台，罪大惡極！因此若非被搶，便要被殺。

法案又容許美國將在當地被凍結的俄羅斯資產，用作協助烏克蘭重建，是更加赤裸裸的謀財。烏國變成頹垣敗瓦，美國是始作俑者之一，重建費用由俄方付鈔，收款的隨時又是美國的建築工程公司。左袋交右袋，右袋的最後都是我袋，果真划算。

害命，包括款額近610億美元的援烏撥款，逾260億美元的援以撥款，還有逾80億美元用於台灣及其他印太地區。有別於造成大量美國子弟兵死傷的韓戰、越戰、阿富汗或伊拉克戰爭，俄烏戰事害的是俄羅斯與烏克蘭人民的命，以巴戰爭害的99%是巴勒斯坦人的命，印太地區的台海、南海、東海或朝鮮半島若真的打起來，所害的大多也是中國、菲律賓、日本和韓國人的命。美國付鈔，別人賠命，美國軍火商則袋袋平安，認真邪惡。

美政府早赤字連年、負債纍纍，總額近千億美元的撥款錢從何來？當然又是靠印銀紙。貨幣供應增加自然通脹難下，延遲減息又增加利息支出，終有一日車毀人亡，但到時其他國家的人民可能經已死光。