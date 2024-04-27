自成一家：民粹抬頭 有危有機

歐盟將於6月舉行新一屆歐洲議會選舉，民調顯示10名歐洲人之中就有8人認為這次的選舉比以往更重要。不過值得留意的是，歐盟過去10多年經濟發展疲弱，貧富懸殊問題嚴重，再加上不斷湧入的難民危機，導致民粹思潮已在各國遍地開花。今年的歐洲議會選舉很有可能急劇右傾，由民粹主義者、歐洲懷疑論者、保守派等政治極端勢力聯手拿下議會的近半席位。

歐洲政壇的右翼分子一直鼓吹民粹，挑戰西方長期尊崇的自由主義價值觀，對歐美傳統的民主政治體制帶來極大威脅。這也解釋了民粹主義思潮在歐洲冒起後，為何會被主流輿論視為洪水猛獸並大肆批評。但中國和歐洲不同，沒必要人云亦云，反而應該看到歐洲民粹主義抬頭對中國的機遇。

其一，在近300年現代化進程中，西方壟斷全球話語權，令人以為現代化就是西方化。近年歐美政經弊病多多，中國卻一枝獨秀，僅用幾十年就走完了西方用幾百年才走過的工業化歷程，創造出奇迹。歐洲民粹思潮的回潮證明西方民主走不通，也呼應了中國走適合自身國情的發展道路是正確的。

其二，右翼思潮在歐洲各國各有不同訴求，對中國態度也有分排華和友華。而且，民粹主義的盛行將使各國轉向更關注內部事務，減輕歐盟對中國的外交施壓。民粹主義的特點是反對外來移民。中國和歐洲在這方面亦沒有衝突。

當然，右翼主義強調保護主義，不利中國企業在歐洲發展。但是，無論如何，中國沒有必要一提及民粹問題就傾向負面。正如早年香港出現排內的民粹思潮，主張博愛的歐美國家竟然不譴責，反而公然支持。北京應該針對性和一些友好的歐洲民粹主義政黨加強溝通，以提高互信。