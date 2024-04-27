冰鑑春秋：南海主權豈能靠講理

在美國的操弄下，不僅菲律賓在南海持續進行騷擾動作，美國還引入日本與澳洲的力量，企圖在此與大陸抗衡。近日內地官媒便發表了一篇對大陸外交學院英籍教授馬克‧霍斯金的專訪，清楚說明了中國在南海的主權依據。

霍斯金說，東印度公司或英國皇家海軍的測繪紀錄，都顯示中國漁民早就居住在南海相關島嶼，許多島嶼更直接由華語發音命名。1882年，中國海軍炮艦「綏靖」號便救出在西沙群島附近遇險的英國船上55名乘客，到1909年，清朝廣東水師提督李準還率領軍艦前往西沙群島巡航，給十餘座島嶼逐一命名，以宣示中國對西沙群島的主權。這顯示南海主權一直在中國手上，列強對此也無異議。

反觀菲律賓對南海主權的聲張，根本提不出任何事實依據，1898年美國在菲律賓建立殖民，一直到1946年菲律賓獨立，美國完全沒有對南海島嶼提出過任何主權主張，證實美國當時並不認為菲律賓擁有這些島嶼。而現在美國卻慫恿菲律賓聲索主權，顯然只是為了自己在東亞的戰略布局，完全不顧任何法理。但說穿了國際現實就是這麼回事，誰的拳頭大，誰講話就大聲。早年解放軍海軍實力貧弱，在南海問題上就不能多所着墨，因為說了也沒有人理。現在解放軍強大造成美國緊張，才會糾集日澳菲甚至英法德，想要聯合壓制中國，這一切不過就是實力原則罷了。

然而從另一個角度來說，若非解放軍已經威脅到美軍，並且讓美軍感到獨力難支，美國又怎會積極引入外部勢力來共同干預呢？所以在南海問題上，找出多少史料或是國際法庭判例都沒用，重點就在於實力要堅強，只要解放軍持續成長，美方最後必將退卻，南海才會有真正的平靜。