筆下風雲：因果報應 最美風景

美國大學爆發反猶反戰示威，大學生在學校紮營、舉橫額和佔領，猶如傳染病一般，一間接着一間大學出現同樣的「最美麗風景線」。部分大學則准許防暴警員進入清場，與學生發生衝突，大量學生被捕。如此場面，香港人有否覺得似曾相識？

自佔中後，香港大學生愈來愈政治化，有書唔讀，不斷與政府抬槓。佔中尚算和平，但其後港大校委會爆發學生衝擊事件，已見暴力之苗在大學植根；及至黑暴一役，各大學紛紛淪陷，部分大學更變成汽油彈滿天飛的戰場，令人不忍卒睹。

反觀美國大學生雖然佔領校園，與防暴警員有所衝突，但暴力程度跟香港黑暴無法可比，說是非常和平也沒有誇張。偏偏美國政客不作如是想，不僅毫不欣賞學生的和平示威，還斥責他們破壞秩序，形容事態危險，不是純粹的表達言論自由云云。眾議院議長約翰遜甚至要求，哥倫比亞大學校長要為無力恢復校內秩序而辭職。

真係有咁耐風流，有咁耐折墮！想當年黑暴將香港搞得暗無天日，美國政客卻一臉幸災樂禍，形容為「最美麗風景線」。美國大學校園亂象不過小巫見大巫，他們卻覺得被冒犯，怒不可遏，可謂不可理喻。若有朝一日，當年中大、理大的「戰場」搬往美國大學校園上演，他們才來大呼小叫也不遲。

中國人說的因果報應，真的不由你不信。美國恃着軍事、美元、科技霸權橫行霸道，甚麼事情也是自己說了算，完全沒有公平公義可言。美國在全球掀起戰亂，現在還盲目放任以色列屠殺巴人的暴行，連美國大學生也看不下去。物極必反，「回力鏢」總有一日反彈到自己身上，大學之亂只是開始，更多因果報應恐怕陸續有來。