強詞有理：誰更不可信

中國有句諺語「隔行如隔山」，意思是說一個行業有一個行業的門道，不同行業之間很難互相了解彼此狀況。這也正是「術業有專攻」的道理，各行各業都有自己專門的人才，外行插手內行往往鬧出笑話。美國印太司令部司令阿奎利諾日前大放厥詞，質疑中國經濟數據的真確性，指今年第一季增長5.3%不可信，「如果問任何一個經濟學家，他們會告訴你不可能」。

阿奎利諾身為美軍軍頭，竟然關心起中國經濟問題，寧非咄咄怪事？中國經濟增長多少，干卿底事？還有，他到底問過幾位經濟學家？阿奎利諾大概是想渲染中國經濟「不景氣」，卻依然增加軍費7.2%。實際上，中國軍費再怎麼增加，目前也僅為美國的三分之一，兩者根本無法相提並論。美國負債纍纍，還不斷窮兵黷武，為何中國不能增加軍費？

老美近年一直唱衰中國經濟，說得好像就要崩潰似的。其實美國自己的情況更糟糕，今年第一季GDP以年率計增長1.6%，遠遜市場預期的2.5%，比去年第四季3.4%的增幅更是大幅回落。而且美國GDP一向存在相當多的水分，有人比較2022年及2023年美國一系列經濟數據，發現一個很奇怪的現象，整體GDP增加兩萬億美元，聯邦財政收入反而減少4,000億美元，赤字增加3,250億美元，國債更是急增逾3萬億美元。老美自己吹噓經濟增長強勁，為何赤字不減反增？為何國債規模反而急速膨脹？阿奎利諾既然有興趣研究經濟，何不先為大家解開這些謎團。

說穿了，美國經濟外強中乾，純屬自嗨。目前其GDP的四分之一是靠發債拉動，為了維持增長動力，只能繼續不停發債，四分之一不夠，可能增加到三分之一。從理論上說，只要美元霸權地位不變，就可以一直借錢揮霍，其經濟數據也就不會差到哪裏去。但問題是，美元霸權地位不可能永遠不變，一旦不能再借錢，天量債務怎麼還？日子怎麼過？

不怕不識貨，最怕貨比貨，只要仔細比較一下中美經濟數據，就知道誰的水分多，誰更不靠譜。中國起碼擁有完整的工業體系，製造業增加值傲視全球，而美國製造業早已空洞化，只能靠金融業支撐。老實說，如果美國經濟真的沒有問題，華府高官沒有必要排隊上門求中國。當美軍軍頭不看兵法，看上了中國經濟，說明美國已經無計可施。