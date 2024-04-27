龍吟虎嘯：美國最怕中俄聯手

當今世界，美國為了維護霸權，樹立了兩大敵人，一是中國，一是俄羅斯。美國最怕中俄聯手一起反霸。令山姆大叔稍感「安慰」的，是中俄全新戰略合作關係雖然強調「不封頂」，但還沒有走到要聯手一致對美國的地步。

俄烏戰爭打了兩年多，美國糾集世界盟友瘋狂打壓俄羅斯，制裁俄羅斯，提供各種先進武器、大量軍火給烏克蘭，俄羅斯面臨巨大戰爭壓力和負擔，但中俄並沒有「軍事結盟」，中國也沒有提供軍援、武器予俄羅斯，然而這並不能減少美國的疑神疑鬼，它總要隔三差五散布中國軍援俄羅斯。

近日布林肯訪華，美方就再次炒作中國協助俄羅斯軍工企業的話題，要制裁中國，威脅要把「部分中資銀行從全球金融體系中剔除，使中國無法用美元結算」。山姆大叔以為，散布這種謠言和威脅就能嚇住中俄，就能嚇住中俄之間包括軍工企業的交易，然而這只能暴露美國的心虛，對中俄不封頂戰略合作關係的忌憚、恐懼。美國現在雖仍是世界唯一超級大國，但它若以中俄任何一國家為敵皆已吃不消，不用說美國膽敢以中俄同時為敵必會自取衰敗。

面對俄烏戰爭，面對美國想先打垮俄羅斯，再集中力量打擊中國的圖謀和部署，俄羅斯和中國非常一致的自信，憑一己之力抗美絕無問題！如果有需要，如果美國膽敢同時對中俄動手，中俄聯手打敗美國更不在話下！這個結果，美國人不會不知，所以他怕；而美國人對其「害怕事務」的做法是有些像中國人「鬥蟋蟀」，有一種蟋蟀還沒開打就吱吱大叫、開牙、昂首挺胸、躍躍欲試做進攻狀，為的是把對手嚇跑。其實牠並不想乃至害怕和對手真的撕咬，牠以虛張聲勢嚇跑對手最好，美國人正是這樣！

它害怕中俄聯手，就弄出些捕風捉影的東西大喊大叫要制裁你們！讓你驚，你若驚，它就打蛇隨棍上。