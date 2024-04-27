坦言集：反猶太主義

美國及一些西方國家把「反猶太主義」（Anti-Semitism）定為罪行，為甚麼呢？為甚麼不可以有「反華主義」作為犯罪，或「反伊斯蘭教」、「反阿拉伯人」定為犯罪行為呢？這些都可涉及種族主義，與反猶太人性質沒有多大分別，都是仇恨的言行。「反猶太主義」這樣的着重用法律來保護，顯然是猶太人的政治游說工作成效，不會是猶太人比其他種族更為尊貴，更不應受辱。其中便包含了對其他民族的輕視。對猶太人的特殊保護，便是把其他民族列為次等。

其中一種解釋是猶太人在20世紀備受納粹主義的迫害，一方面西方社會表示歉意（納粹主義主要是德、意，哪用整個西方來道歉？）另方面，以此來抑制納粹主義，防止其復甦。

二次大戰有對猶太人的迫害，大屠殺死亡者眾，但近代史上亦有同樣的種族主義清洗暴行。中國的南京大屠殺是一例，在此之前，亞美尼亞的屠殺亦是另一例。日本佔領軍在中國、南韓的迫害，歷時近一世紀，美國、澳洲、印尼等近代對華人的歧視迫害，也相當嚴重。對於日本、美國、澳洲等國，為甚麼不可定為反華言行與反猶太相等的罪行？美國、加拿大、澳洲對當地原居民的種族滅絕，和至今仍有的歧視迫害，也足以讓歐洲和它的海外殖民者公開道歉，定出「反原居民主義」的罪行。在歷史上猶太民族受到的苦不比其他多個民族為慘重，為甚麼西方獨對猶太人這樣優待呢？

在西方社會，猶太人優越的表現是在金融界和知識界。猶太的知識分子，無論是在科學或人文學科，對西方文明和發展有重大貢獻。但卻不是捨猶太人，西方的科技、文化無足道之處。可是在金融，從西方的資本主義、帝國主義興起之前，便專門從事，在歐洲的金融體系裏舉足輕重。猶太家族的勢力幾個世紀延續下來，在英國、美國帝國主義的金融化過程裏一直都是處主宰地位。當代金融的發展愈趨於寡頭壟斷，便更有利猶太集團的擴張與操縱。西方金權政治的變本加厲，便應是猶太勢力騎劫民主政治的時機。美國與歐洲國家的反猶太主義立法便反映猶太金融勢力這麼多年來，特別是二次大戰後的游說與干預的結果。

加薩一役暴露了猶太復國主義的種族主義本質，也暴露了猶太集團通過金融把持西方政府與政治。