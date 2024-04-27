掃毒1個月破43案 涉款3800萬拘61人

【本報訊】執法部門在本月展開代號「沙鷗」的反毒品行動，期間共偵破43宗毒品案件，拘捕50男11女（14至59歲），包括5名未成年人士，其中3人為學生，同時檢獲約128公斤、總值高達3,830萬元的懷疑毒品，包括大麻、大麻二酚（CBD）及四氫大麻酚（THC）產品、可卡因、氯胺酮、海洛英、迷幻蘑菇、冰毒、毒郵票、一批含有第一部毒藥「依託咪酯」（俗稱「太空油」）的電子煙煙彈，其中大麻花佔109公斤，估計市值2,300萬元，相信是從東南亞及北美等大麻合法化地區輸入。

社交群組賣大麻 會員逾千 調查人員表示，網上社交平台日漸普及，他們留意到有不法分子在「Telegram」開設販賣大麻及相關產品的頻道和群組，並且發放廣告訊息誤導青少年，訛稱大麻無害，試圖美化吸食大麻的行為。人員經調查及分析後，鎖定一個交流群組，並掌握背後集團的販毒及營運模式。初步調查顯示，該群組已運作數月，已加入的會員超過1,000人，其大麻毒品除了會在網上販賣，更會分銷至集團旗下的無牌酒吧。

在上周三至本周日，人員突擊搜查屯門和粉嶺的兩個毒品儲存倉庫，以及旺角一間無牌酒吧，共檢獲逾160萬元的懷疑大麻花、大麻煙油和大麻朱古力等毒品，拘捕11名男女（19至57歲），當中包括主腦及骨幹成員，相信已經瓦解該個販毒集團。

而在整個行動中，其中8宗案件涉及17名被捕人士，均與網上平台販賣毒品相關。人員指出，有涉案人士在海外輸入大量大麻油，繼而在本地進行加工，混入朱古力、糖果及曲奇等食品後在網上銷售。該些含毒產品與正常食品的外觀難以分辨，增加小朋友錯誤接觸的風險，對他們構成危害。