軍火庫藏迷你倉 槍王落網

檢18手槍逾百子彈 曾走私武器判監 執法部門根據線報，於本周三突擊搜查沙田區一個迷你倉，檢獲大批手槍、子彈及刀具匕首等武器，拘捕一名疑以偽造身份證租倉藏武的男子。據悉，被捕人是有「槍王」之稱的何孟強。執法部門相信，今次案件並未牽涉任何激進或非法活動，正追查疑犯管有大批武器的意圖，以及針對涉案槍械進行檢驗。被捕人士已被暫控一項「無牌管有槍械及彈藥」罪，案件已於昨日提堂。

調查人員表示，港府一直對槍械及彈藥有嚴格規管，並致力監察和打擊相關罪行。執法部門根據情報及經調查後，於本周三突擊搜查火炭黃竹洋街一個迷你倉，檢獲18支手槍、逾百發不同口徑子彈、逾百件槍械原件、一支電槍、11把刀及4把匕首，並揭發有人懷疑利用偽造的身份證明文件，自2021年起租用該迷你倉。人員經初步調查後，隨即掩至同區一工廈單位，以涉嫌「無牌管有槍械及彈藥」、「藏有違禁武器」及「行使虛假文書」，拘捕一名姓何（67歲）男子。

前實戰射擊大賽冠軍 消息指，疑犯是被外界封為「槍王」的何孟強，他曾經獲得香港公開實戰射擊大賽冠軍，亦曾因走私軍火於內地被判監4年，其後又因在港無牌管有彈藥及爆炸品等判囚5年。

人員指出，相信涉案人士是槍械愛好者，他曾在本港開設槍械彈藥貿易公司、電影道具公司、軍事配件和模型公司，並曾是一個槍會的負責人。翻查紀錄，疑犯在1980年至2008年期間持有多個槍械牌照，包括個人管有權牌照、射擊會管有權牌照和槍械經營人牌照，惟2008年後，所有牌照均被吊銷。

雖然疑犯曾經擁有相關牌照，但執法部門不排除有人曾以非法手段，從外地購入槍械及彈藥，而現階段未有任何證據顯示，疑犯的背景與任何激進或非法活動有關。軍械鑑證人員評估該批槍械後，初步認為均屬真槍實彈，稍後會針對槍械作出進一步檢驗，包括檢查其功率、性能以及是否涉及其他案件，而部分手槍的槍身有德文，估計是由外國購入，它們的來源地亦是調查方向之一。

被捕人士已被暫控一項「無牌管有槍械及彈藥」罪，案件已於昨日下午在沙田裁判法院提堂。人員正了解被捕人管有武器的動機，以及是否有其他同黨，不排除有更多人被捕。

何孟強 檢獲的大批槍械。（吳鎮興攝）