破產收賄1.3萬 警員洩密判監

已破產的時任男警涉嫌向一名貸款公司董事收取賄款共1.33萬元，以回答對方有關警方運作的查詢，男警另涉嫌未經許可向同袍索取貸款約一萬元。廉署控告他公職人員接受利益罪及訂明人員索取利益兩罪。被告早前承認兩罪，昨在沙田法院被判入獄4個月。裁判官批評，被告行為違反警隊守則，令警隊蒙羞。

認罪入獄4個月 涉案29歲被告蘇靖峰，案發時駐守沙田警區田心分區。同案另一名37歲男被告彭閏謙，則是鷹富資本有限公司董事兼股東，他被控一項向公職人員提供利益罪，經過審訊之後獲判無罪。案中被告涉及的兩項控罪於2021年6月30日至2021年10月11日期間發生。

案件首次提訊時，被告原承認全部兩罪，後來卻表示欲撤銷答辯，被裁判官斥責「法庭唔係你想點就點！」法庭之後再排期開庭處理其撤銷答辯申請，被告卻撤回申請，維持認罪。

裁判官昨判刑時指，警員品格需正直，被告卻沒以身作則，意圖利用其警察身份，向他人透露內部調查資料，並令警隊蒙羞，有損警隊價值觀，以監禁6個月為公職人員接受利益罪量刑起點，訂明人員索取利益罪量刑起點則為3星期，考慮到被告認罪，在被告彭閏謙審訊中作供，及量刑整體性等因素，把總刑期調整至4個月。

曾賭外圍判社服 被告之前已有案底。他涉向外圍賭博經營者非法投注足球賽事及百家樂共逾32萬元，去年6月承認向收受賭注者投注罪，獲判120小時社會服務令，及後因多次遲到被指違反社服令，之後被改判監禁10日，緩刑12個月。此外，被告在2021年被頒令破產。案件編號：STCC 1461/2023