東呼即應：YouTube色情血腥暴戾 東方第13度檢舉

東呼即應促部門立會正視應對 醜聞不斷的Google旗下影片分享網站YouTube色情影片仍無收斂，裸露性器官影片不絕，東方傳媒機構（下稱「東方」）近日再發現以下5條YouTube影片，聲稱是音樂影片，但充滿暴力、血腥及色情，有被綑綁男子淹死於浴缸，有裸女取出另一名女子的心臟，亦有大批男女胸部、陰部及陽具均無打格，昨日第13度致函警務處、電影、報刊及物品管理辦事處及立法會作出檢舉及投訴，促嚴肅跟進及正視YouTube禍害。市民認為議員有責任及義務要求政府正視這些問題，心理學家認為影片影響青少年對性和性行為的認知和期望。議員亦指《淫褻及不雅物品管制條例》訂立多年，未能追上互聯網時代發展。

第一條影片是充滿暴力及色情的音樂影片，一名男子被身披輕紗的美女，用繩綑綁雙手，綁在床上，伏在他身上舔他及企在其身逐一寬衣，直至全身赤裸，均無打格。期間，女子用粗繩索住男子的口，又咬他的唇，又用膠袋封其面。男子不斷掙扎，女子又拿走膠袋，擁男子入懷。其後，裸女綑綁男子雙腳及全身，放他入注滿水的浴缸，不斷在他身上郁動，又用膠袋封面，直至男子淹沒浴缸中才離開。

聲稱音樂片 掛羊頭賣狗肉 第二條影片亦是音樂影片，一名赤裸的美女在鏡頭前一絲不掛，之後再多兩名裸女在片中彈樂器及跳舞，時而抱住一隻羊，時而攬住男歌手。3女的胸部及陰部均無打格，各人在鏡頭前隨音樂跳舞，不時擺出撩人姿態。第3條影片是名為「羊頭惡魔」的音樂影片，死狀恐怖及詭秘，多名全身赤裸的女子在魔鬼附近作法，有裸女一刀插向另一名女子的心臟，取出血淋淋的心臟。

第4條片是赤裸的金髮美女躺在玻璃台上，在鏡頭前隨音樂身體不斷抽搐及擺出撩人姿態，搔首弄姿，胸部及陰部均無打格。最後第5條影片也是音樂影片，開頭先是多名赤裸的男女一同踩單車，胸部、陰部及陽具任睇。鏡頭一轉，有一個外貌極似女性陰部的大球體出現，大批裸男裸女一個接一個在大球體內爬出來。眾人出來後歡呼跳舞，更脫光男歌手的衣服，將他高舉起來塞入大球體內。

此外，電影報刊辦昨回覆，指3月8日、3月15日、3月22日、3月28日及4月5日的投訴共有25條影片均可能涉及淫褻或不雅內容，審裁處分別於4月9日、4月16及4月23日將其中23條影片評定為第Ⅱ類（不雅）物品及兩條影片評定為第Ⅲ類（淫褻）物品。

電影報刊辦於發出通知或將影片轉交警方跟進後亦有多次巡查相關YouTube網頁，前日再檢視上述連結時，發現其中8條被評定為第Ⅱ類（不雅）物品及兩條被評定為第Ⅲ類（淫褻）物品連結已遭YouTube移除。

市民不滿一眾議員得個講字 市民吳小姐認為議員有責任及義務要求政府正視這些問題，畢竟議員是代表市民，一班議員合力提出時可能影響力會大一些。另一名市民黃女士直言：「很多時都是講，做就未必做到！」輔導心理學家陳鈺瑜指出，由於青少年過早或者過多接觸色情內容，可能會導致性刻板印象的形成，影響青少年對性和性行為的認知和期望。家長首先最重要就是建立一個開放和信任的溝通環境，讓家長和子女可以討論網絡安全和性教育等。議員梁子穎則十分擔心有些青少年看到不雅影片虛構性的劇情，會有模仿的情況，讓他們可能在真實世界中犯法。條例是在1987年訂立，所以政府需要探討一下，法例是否有不足的地方，是不是可以加重罰則？

東方致函警務處作出檢舉。 裸男裸女在狀似女性陰部的大球體爬出。 東呼即應爆料熱線 裸女在片中跳舞。 裸女取出另一名女子血淋淋的心臟。 一撳即睇一撳即睇 赤裸的金髮美女擺出撩人姿態。 美女與男子在浴缸內不斷郁動。