醫健：醫健寶庫：活體肝移植———生死之間的決定

每年聖誕，一封來自遠方的電郵都令我心存感恩。多年前，一位年輕爸爸患有肝衰竭及肝癌，急需接受肝臟移植。筆者向病人及他太太解病情的情景，至今仍歷歷在目。試想像一對年輕健康的夫婦，剛建立幸福小家庭，兒子在牙牙學語，對未來充滿憧憬。入院瞬間被告知丈夫罹患重病，危在旦夕。當時的驚恐錯愕，實在難以言喻。

肝移植手術可分為遺贈和活體肝移植兩種。本港遺贈器官捐贈數量短缺，不足以應付輪候病人的需要；活體肝移植無疑為病人帶來希望，但捐贈者的手術風險往往令人卻步。成人活體肝移植自1994年在瑪麗醫院展開，至今已完成超過840宗有關手術。

捐贈者年齡需介乎18至60歲，健康良好及無長期病患；手術前需接受詳盡檢查，包括基本健康評估、驗血、臨床心理學家評估及腹部電腦掃描等。

醫生會根據捐贈者和受體的體形，及電腦掃描中肝臟的大小和血管情況，制訂捐贈方案。成人活體肝移植一般分為左肝或右肝捐贈兩種，大部分手術需要利用體積較大的右肝。捐贈者的手術死亡率極低，捐贈左肝約0.1%，捐贈右肝約0.5%，併發症比率則約20%。

手術約需6至8小時，外科醫生會仔細地將相關的血管及膽管分離，並利用儀器將部分肝臟分割及切除。術後捐贈者會在醫院接受緊密觀察及護理，平均留院7天。肝臟有再生能力，捐贈者剩餘的肝臟會在術後兩至三個月長回原來的大小。

回想當天的年輕夫婦，他們最擔心的是作為捐受雙方，一旦手術失敗而同遇不測，孩子會失去雙親成為孤兒。作為肝移植團隊一員，我絕對明白病人的擔憂，捐贈者的安全是我們最重視的一環。後來夫婦決定接受活體肝移植手術，術後二人皆康復出院，丈夫亦重獲新生。轉眼8年，相信他們回想當日的抉擇，雖困難，但無悔。

香港大學李嘉誠醫學院臨床醫學學院

外科學系臨床副教授黃楚琳醫生

香港大學李嘉誠醫學院