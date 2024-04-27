私煙宣傳3年逾2000投訴 僅檢控12人

【本報訊】政府加煙稅後私煙愈趨猖獗。有關注團體昨公布調查，結果發現，社交媒體有關私煙推廣多達200個，有網站流量較加煙稅前更激增5倍，大部分涉及來歷不明、價格奇低的「老鼠煙」。關注組憂慮，加煙稅令煙民轉投私煙市場，控煙措施如同虛設，又批評控煙酒辦執法不力，3年僅檢控12人涉及派發私煙廣告的人，促請當局加強線上線下的調查及搜證。

長遠煙草政策關注組4月初進行「非法私煙推廣調查報告」，調查發現，一星期內，在社交媒體上已發現多達200個有關私煙推廣的內容，大部分都與「老鼠煙」的品牌有關。團體又追查4個懷疑私煙網站的流量，發現增加煙草稅後，網站流量分別激增20%至500%。

根據相關法例，任何人都不得在互聯網展示煙草廣告。關注組召集人盧啟律提到，有部分網站及貼文把「老鼠煙」包裝成「某國一線香煙」，其實均是來源地不明，生產過程、衞生情況欠監管，吸食這些劣質煙或會對身體造成更大傷害，而且購買私煙是違法。

揭免費試食介紹佣金 根據調查，「老鼠煙」販會於線上線下大量作違法宣傳，方式包括街頭免費「試食」、介紹人佣金之類。有前線零售商透露，部分「老鼠煙」品牌會用「免費貨」利誘商販協助推廣，逐步取締合法煙；團體又指，最近甚至有連鎖零售店亦開始出售「老鼠煙」，強調販賣「老鼠煙」一樣有刑責，希望零售商販謹慎把關，勿墮法網。

控煙酒辦公室於2020年至2021年共接獲28宗派發吸煙產品廣告的投訴，惟在2022年及2023年，分別激增至1,231及1,073宗；本年首季亦錄得603宗投訴。有區議員指私煙宣傳情況惡化，最近收到的投訴量多一倍；認為不法集團肆無忌憚，與負責部門執法不足有關。他亦曾多次向控煙酒辦舉報，但杳無音信；該部門每年收到逾千宗投訴，惟過去3年只成功檢控12人，反映執法力度不足欠阻嚇力，有需要加強打擊。