區選投票擬電子化 憂甩轆損形象

【本報訊】立法會政制事務委員會昨召開會議，討論選舉管理委員會就去年區議會選舉所提交的報告書。有議員認為內地港人為數不少，詢問當局有否考慮在大灣區一些港人居住點設投票站；有議員憂慮投票過程電子化，出現故障不利香港的創科形象，指選舉花費大，要求壓縮開支。

選舉花11億 議員促壓縮開支 議員黃國關注上次區選，政府為方便內地港人而設立鄰近邊境投票站。他說目前有53萬港人內地居住，當局有否研究在大灣區的港人聚居點設投票站的做法，是否符合相關法例。他指上次電子選民登記冊故障，既不利香港發展智慧城市的目標，亦有損國際創科中心的形象，敦促當局使用科技應避免「甩轆」；他又提到上次區選開支接近11億，較之前2019年的4億元高出很多，質疑投票站是否人手過剩，認為政府在財赤下應精打細算。

另一議員譚岳衡亦指上次區選，不少內地港人投票前已在網上登記，可是抵達票站才發覺登記未能成功，結果白跑一趟；亦有年長的內地港人不熟悉網上登記的操作。他提到票站工作人員比投票人還多，詢問選舉開支是否有壓縮空間。議員林琳則引用外國例子，指身處他邦的澳洲國民可在當地的澳洲領事館投票，做法值得參考，畢竟香港有多個駐內地辦事處和聯絡處，選舉時應可充當投票站。

當局回應指，境外投票站的選舉不單要做到安全有序，公平公正，還要有效執法以針對賄選、舞弊等非法行為。內地如何執行香港的選舉法例，是一個非常非常複雜的問題，必須詳細思考，方可得出確切的說法。然而有關登記的過程，則會不斷優化安排。而完善地區治理體系後的區選，很多安排跟過往的不一樣，開支方面亦難直接比較，不過日後會採用更多的自動化科技，相信開支方面有壓縮的空間。