言論不當被革職 女教師覆核勝訴

【本報訊】 任教於官立中學的女教師，於2019年反修例風波期間，被指在私人Facebook帳戶上發表「黑警開OT」等貼文，最終經紀律聆訊後遭政府革職。女教師去年入稟高院提出司法覆核，指當局決定不合理，干預言論自由，要求法庭裁定其被革職的決定無效。高院法官高浩文昨頒判詞，認為政府決定過於嚴苛，裁定教師勝訴，下令撤銷革職決定。本報已向政府查詢如何跟進事件。

申請人為譚玉芬，答辯人是公務員事務局局長。入稟狀指，申請人在2015年9月至2019年9月任教於賽馬會官立中學。2021年8月，公務員紀律秘書處通知申請人，將就她在2019年6月中至同年9月，於Facebook發表的不當言論展開研訊，2022年10月，研訊委員會裁定申請人的作為未能達到作為老師的預期標準，使政府聲譽受損，構成行為不當，2023年7月10日，申請人得知被革職，革職決定翌日即生效。申請人指，革職的決定不合比例地干預其言論自由，決定屬壓迫且不合理。

官指判罰過於嚴苛 法官昨在判詞中指，當局判定申請人行為不當，已經平衡公眾利益及中請人的言論自由。就當局認為，革職兼喪失福利是唯一適當懲罰，法官坦言感到困惑，認為至少強制退休（保留福利）會是其中一個選項。法官又指，考慮判罰的過程中，當局似乎沒有充分考慮相關因素，包括2022年至2023年社會氣氛的轉變，且沒有證據顯示申請人的教學工作受Facebook貼文影響，令人懷疑當局是否一開始就決定以革職為懲罰，而非在眾多判罰選項中再作決定。因此，法官認為革職判罰過於嚴苛，具壓迫性，裁定此覆核理據成立，下令撤銷革職的決定。案件編號：HCAL 1304/2023