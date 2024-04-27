歐議會譴責23條立法 駐港公署斥詆毀抹黑

【本報訊】歐洲議會周四（25日）通過決議，敦促香港政府釋放涉國安案的壹傳媒黎智英等人，並譴責香港就《基本法》第23條立法實施《維護國家安全條例》，要求歐盟制裁香港特首李家超等官員。中國外交部駐港特派員公署發言人昨日對歐洲議會通過所謂涉港決議表示強烈譴責和堅決反對，批評議會詆毀抹黑香港國安立法，為反中亂港分子撐腰張目，叫囂對港制裁。

歐洲議會決議提到，《維護國家安全條例》是中國政府在港實施《港區國安法》的延伸，促請北京和香港撤銷兩項法律。決議指，《港區國安法》實施以來超過200人被捕，打擊香港民主活動、公民社會和媒體，對此感到震驚，要求港府無條件釋放黎智英、李宇軒等人。決議還要求歐盟制裁李家超及其他官員，暫停與中國內地和香港的引渡協定。

促停威脅制裁霸道行徑 駐港特派員公署發言人指出，歐洲國家本身建立了維護國家安全的嚴密法網，卻肆意詆毀其他國家和地區的正當立法，充分揭露其雙重標準和別有用心。

香港是法治社會，香港特區執法和司法機關依法辦案是實踐有法必依、違法必究的法治原則，歐洲議會為違法犯罪者說項開脫，公然干預香港司法，是對法治精神的褻瀆和踐踏。歐洲議會公然叫囂制裁履職盡責的特區官員，不過是虛張聲勢的政治作秀，絲毫動搖不了中央和特區政府依法治港、維護國家安全的堅定決心。

發言人敦促歐洲議會切實尊重法治精神，恪守國際法和國際關係基本準則，立即停止干擾香港法治的徒勞之舉，立即停止威脅制裁的霸道行徑，立即停止以任何理由干預香港事務和中國內政。