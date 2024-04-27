陳梓華：在意大規模示威 黎促勇武派克制

辯方指黎不熟悉「支爆」一詞 陳不同意 壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》的案件，昨在西九龍法院（暫代高院）續審。本案認罪被告、法律助理陳梓華續以從犯證人身份出庭作供，並接受辯方盤問。陳梓華稱，黎智英在意大規模示威，認為傳媒報道的畫面要和平，但對細規模、小打小鬧的示威就沒立場。另外辯方說，黎智英根本不熟悉「支爆」一詞，陳不同意。

陳梓華早前提到2019年7月，他受邀跟黎智英及李柱銘在上環一餐廳見面，黎智英要求先沒收手機。期間黎提出「淨化」計劃，着陳聯絡勇武派領袖，希望透過對話，讓勇武派克制。辯方指，沒收電話是李柱銘要求，而非黎；席間，黎說過想用傳媒平台減低暴力程度，但沒有使用「淨化」一詞。陳梓華一概不同意，並指黎智英在意大規模、受傳媒報道的示威，認為畫面要和平，不應有太多暴力場面，因為美國不希望見到。至於較細規模的示威，黎其實沒有立場。

與重光團隊割席 陳認說謊 陳又指，2019年11月他在黎智英的私家車上跟黎單獨傾談，黎說未來要結合街頭、議會及國際線力量，「推爆政府」。辯方昨指出，黎沒有說過上述說話，陳不同意，但同意黎當日有講過，泛民主派在選舉中大勝，令人鼓舞。辯方另指出，黎智英不曾說過要主導勇武派，或結合「攬炒派」和國際線，黎反對「攬炒」概念，陳不同意。

就着2020年1月，陳梓華跟黎智英、劉祖廸等人在台灣見面一事，辯方向陳梓華指出，見面期間，黎智英不曾提及要培養「攬炒巴」做政治明星，黎只是說勇武派是時候找一個領袖。而且，「支爆」是劉祖廸提出，黎智英根本不熟悉這詞語，遑論建議如何達到「支爆」。陳梓華全盤否認上述說法。

辯方續說，2020年6月，在壹傳媒的大樓的見面中，兩人沒有談及「重光團隊」，黎沒有說《蘋果日報》要商業或財務上支持。陳不同意。

陳同意「重光團隊」是鬆散的組織，2020年6月左右他加入成為團隊成員。對於執法部門口供中，聲稱跟組織無關，他沒有參與國際游說工作，陳梓華昨承認說法是假，他當時想跟「重光團隊」撇清關係。另外，他承認，之所以在2020年10月，為執法部門所作的口供中稱，不清楚「重光團隊」確實領袖是誰，是想幫李宇軒脫罪，承認自己當李是朋友。

涉案4名被告包括黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4人同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。案件編號：HCCC 51/2022

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