造價略減至68億 T4公路5‧3再闖關

【本報訊】運輸及物流局昨就興建沙田T4號主幹路工程計劃向立法會提交文件，將於下月3日在財務委員會上審議。根據最新文件顯示，相關工程造價由原先的71.6億元，下調5%至68.1億元；其中工程將採用成本較低的傳統物料建造隔音屏障，節省最多達1.2億元。當局指出，修訂方案經過認真審視，已盡量降低工程的造價，期望爭取議員支持，使工程能夠適時推展。

當局在文件中指出，在不影響項目功能的前提下，將下調原工程造價71.6億元的約5%，即約3.5億元，工程範圍改動包括採用成本較低的傳統物料建造隔音屏障，可節省最多約1.2億元；縮減一部位於大涌橋路的升降機和橫跨城門河道的單車天橋，可節省約1億元，以及按工程規模的縮減而相應減少駐工地人員的薪酬及應急費用，可節省約6,420萬元。按付款當日價格計算，修訂方案的造價估算為68.1億元。

當局表示，修訂方案經過認真審視，盡量平衡各方利益。因應現時社會對公共財政狀況的關注，已盡量降低工程的造價，期望爭取議員支持，使工程能夠適時推展，避免再次耽誤新界東及北部都會區的長遠發展。

運輸及物流局原定上月就沙田T4號主幹路工程，向立法會財委會申請共71.6億元撥款，較2006年該工程刊憲時的11.7億元貴逾5倍，多名議員早前均質疑造價升幅不合理，其後當局決定暫時撤回該撥款申請。