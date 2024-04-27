打擊劏客 的士大使5‧1進駐山頂

【本報訊】「黑的」濫收車資，嚴重打擊本港旅遊業聲譽。五一假期臨近，旅遊業監管局預計將有680個內地入境旅行團來港。執法部門由本月24日起在全港各區展開打擊公共服務車輛交通違例及白牌車等非法行為的行動，早前聯同不同組織在中環蘭桂坊試行為期3個月的的士大使計劃，因應計劃有效減少白牌車或的士「劏客」問題，故未來亦會在五一假期於山頂及花園道纜車站試行有關計劃。

派發預計車資卡予乘客 執法部門表示，由4月5日起已在蘭桂坊試行的士大使計劃，的士大使會派發資訊卡予乘客，預計到達目的地的車資；現時已有逾1,000名旅客試用此計劃，成功減少白牌車或的士「劏客」，令留港旅客有更好的體驗，未來也會在五一假期間加派人手在山頂纜車巡查，並推展的士大使計劃。而執法部門早前亦展開了32次行動，於第一季曾接獲23宗濫收車資或拒載的相關投訴，共有5名的士司機因濫收車資被捕，直至本月則有一名的士司機被捕。

旅遊業監管局高級調查員（查察及調查）鄭景源則表示，五一假期對香港旅遊業界而言是非常重要的時段，旅監局會做好全面準備，促進旅遊業發展，並加強人手到熱門旅遊景點巡查，為旅客提供協助。鄭又指，旅監局已聯絡相關持份者，提醒注意事項，包括在規劃旅行團的旅程時，要留意人流，避免同一時間有過多旅行團去同一地方，影響當地社區，以及需要注意交通安排，保障旅客安全，時刻需要遵照執法人員指示。