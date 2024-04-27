輸外勞車長惹不滿 工會關注如何監管

被問搶飯碗隱憂 當局：旨在紓人手 城巴獲當局批准輸入20名外勞車長，駕駛非專營巴士固定路線。運輸署表示，小巴及非專營巴士的人手短缺尤其嚴重，須透過輸入外勞補充勞動力，強調審批過程嚴謹，相關計劃旨在紓緩人手，而非取代本地員工。有議員認為，當局做足程序批准申請，做法符合計劃的原意。有工會關注，外勞司機獲發的駕照可駕駛公共巴士，關注當局如何有效監管。

運輸署助理署長謝善怡昨在電台節目表示，運輸業界人手嚴重短缺，尤以小巴和非專營巴士為甚，因此透過輸入勞工計劃為業界提供穩定的勞動力。她強調審批程序嚴謹，確保每宗申請均符合計劃內容的所有要求，包括僱主要優先聘請本地司機，並證實未能在本港聘得足夠及合適的司機之下，署方才會考慮批出申請。外勞司機必須先考取本地私家車牌照，才可考商用車牌，相關考試準則與本地一致。

對於工會指，城巴非專營及專營巴士的車種相同，憂慮是次申請會為專營服務輸入外勞立下先例。謝善怡稱，在現時計劃下，只有客運營業證持牌人才可提出申請。非專營巴士類別涵蓋校巴、旅遊巴、僱員巴士及居民巴士服務等，牽涉很多車種；而目前全港有29條路線有外勞司機投入服務，近月亦陸續有外勞抵港；署方有機制監察他們的工作情況，包括突擊檢查，以了解外勞的駕駛和服務狀況。她指出，外勞在港期間不可從事其他工作，若被發現會被取消工作資格，營運者亦會被處分。

被問到工會擔心被「搶飯碗」，不排除發起工業行動反對，謝善怡表示，署方曾與工會溝通，期望工會理解和保持冷靜，重申相關計劃旨在紓緩人手，並非取代本地員工，未來會與對方保持聯繫。她又提到，計劃正接受第二輪申請，有800個配額，司機何時到港要視乎申請情況。

盼確保不安排駕專營線 議員顏汶羽表示，輸入外勞計劃的數目上限，只佔整個行業目前的職位空缺一個較小比重，不相信會因而影響本地工人就業。他又指，企業聘用一個外勞司機的成本遠高於本地司機，反觀近年巴士公司想盡辦法招募本地車長，包括提供培訓津貼及新人入職津貼等，但成效仍然欠理想，相信城巴聘請外勞司機已是「無辦法之中的辦法」。

汽車交通運輸業總工會副主席兼專營巴士聯席會議召集人黎兆聰指出，城巴的非專營巴士路線目前有20名車長，人手充足，不解當局為何仍批出申請，做法亦違反局方與工會先前的協議。他又指，外勞司機獲發的「10號牌」，能夠駕駛旅遊巴及公共巴士，關注當局如何有效監管，確保巴士公司在人手短缺的情況下，不會安排外勞司機駕駛專營巴士。