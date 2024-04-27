公院11醫療警示 眼手術弄錯左右

【本報訊】醫院管理局昨日發布最新一期《風險通報》季刊，期內公立醫院共呈報11宗醫療風險警示事件，分別是7宗手術或介入程序後遺留工具或醫療物料在病人體內的個案、兩宗錯誤部位施行程序個案、一宗住院病人自殺個案及一宗其他類別個案。另外，根據重要風險事件類別呈報的個案則有19宗藥物事件。其中一宗風險事件是為病人眼部施手術時，弄錯左右眼。

稱燈光過暗及標記模糊 報告表示，兩宗錯誤部位施行程序個案，分別是錯誤施行雷射虹膜切開術在左眼，以及在進行靜脈腔內射頻消融術時錯誤穿刺另一側。其中在眼部手術方面，一名患者原先計劃進行右眼預防性雷射虹膜切開術，左眼則進行白內障摘除手術，但在右眼進行手術當天，因為燈光過於昏暗和塑膠保護罩有所遮擋，令右眼的標記模糊不清，醫生竟在完成右眼手術後，錯誤地再於左眼施行同樣的雷射手術。

患者幸無出現不良反應 雖然當時已發現錯誤，但患者沒有出現任何不良反應，隨後亦接受了左眼白內障手術，沒有出現併發症。醫管局發言人表示，局方已經深入檢討及分析事件的根源，從中吸取有關病人安全的寶貴經驗，透過此刊物讓醫護人員分享個案和相關改善建議，防止日後再發生同類事件。