垃圾徵費推行舉步艱 指定袋停產

應否延期實施 議員各執一詞 垃圾徵費爭議不斷，垃圾徵費先行先試計劃尚有不足一星期便結束，有指相關指定垃圾袋生產商日前已按政府指示暫停生產，僅保留一至兩個月的存量。環保署則表示，因垃圾徵費延至8月實施，暫毋須生產額外指定袋亦能滿足需求。至於應否延期落實徵費，議員亦未有共識。

僅保留最多2個月存量 本港8月1日全面推行垃圾徵費計劃，政府在本月1起，選定14個處所推行垃圾徵費先行先試計劃。垃圾按量收費要有指定垃圾袋，而生產垃圾袋的合約去年由4間公司投得，部分垃圾袋早前已生產好並且於市面發售。不過，有指相關指定垃圾袋生產商日前已按政府指示暫停生產，僅保留一至兩個月的存量。

各界對垃圾徵費應否延期實施看法不一。議員劉國勳認為，延期實施垃圾收費是最務實做法。他表示，未準備好而強行去推，會引起混亂，政府有心想做就需要重整策略，訂出一個務實的時間，而延遲期間並非甚麼也不做。政府現時已生產不少指定袋，可派發予全港市民感受和試驗，讓市民適應同時增加回收配套。

環保署重申先收集意見 惟議員狄志遠則不認同，他認為政府推動重大政策要有魄力，若至8月要再延期，要有負責官員問責。他指，重要和有社會價值的政策，政府都無能力去做會令人觀感很差，令市民覺得不是政策問題，而是政府無能為力。而擴大回收系統不是現時才提出，環保團體亦已多次提醒，惟政府「企咗喺度」，如因達不到「十全十美」效果又要延期，政策可說是「玩完」。環保署則重申，透過先行先試計劃收集意見後，在5月至6月會向立法會交代。

都市固體廢物徵費原定在去年底實施，及後來因指定垃圾袋招標等問題而延至今年4月1日實施，港府今年1月卻宣布徵費再次押後至今年8月1日才全民實施。當局指市民對垃圾徵費執行細節仍有疑問，決定政府部門及部分樓宇在今年4月1日先行先試，示範如何實際操作，環保署向每單位派發30個20公升的指定垃圾袋，計劃為期一個月。