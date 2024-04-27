屋邨新法團委員被斬 疑有人恐嚇居民

【本報訊】李鄭屋邨自去年9月決定選用高價升降機承建商的決議被推翻後，疑引發暴力流血事件，反圍標大聯盟發言人莊榮輝昨在記者會上聲稱，前日與新法團委員彭先生就單位滲水及賠償問題上庭，彭離開法院不遠處便遭刀手襲擊，身中3刀，目前仍留醫。莊稱法庭裁定若彭的單位漏水，僅需賠償兩萬元維修費，但樓下單位住戶卻索償超過20萬元，該住戶為前法團主席。

換𨋢報價太貴遭推翻 莊聲稱，去年9月邨內換升降機選用的承建商價格比市建局估計的價格高出2,600萬元，業主推翻決議並撤換法團委員，但舊法團一直拒絕合作，去年向法院提出質疑新法團選舉結果，令新法團未能成功註冊。本月5日，土地註冊處已成功為新委員註冊，但有人仍拒絕合作。另一名居民梁先生聲稱，自己亦曾兩度遭遇暴力襲擊，一次是去年11月舊法團召開管理委員會，會後一名自稱法團顧問的人掐着他數秒才放手。同月，自己在旺角被兩名南亞裔人士當街揮砍兩刀，腿部有明顯傷口。

莊又稱，今年2月新法團司庫陳先生在開完居民會後被兩人持桌板襲擊頭部。莊懷疑連串事件是有人恐嚇居民，指不法之徒的行為是不會嚇怕所有李鄭屋邨的居民。有居民哭訴，只想為所生活的屋邨做些事，怎料會發生如此多暴力事件。另有傷者表示不怕暴力事件，會盡力維護自己權益。