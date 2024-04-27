防建造業拖糧草案 最快年中交立會

【本報訊】建造業時有出現「拖糧」問題，增加工程成本及延誤風險。有關問題已討論超過10年，發展局昨日在社交網站表示，會爭取今年年中或之前向立法會提交建造業付款保障機制草案，防止承建商為合約作不合理付款安排。

發展局前日召開會議，向公營機構、發展商、承建商、分包商、工程和其他專業機構等持份者，匯報《建造業付款保障條例》草案具體方向及保障機制的運作模式，與會者均對當局早日提交草案表示支持。當局又表示，其實新加坡、英國、澳洲等國家已經制訂類似的付款保障條例，香港亦應盡早立法，會成為建造業接軌世界的一個重要里程碑。

發展局擬推出《建造業付款保障條例》，是由於行業有拖欠付款的陋習，有分判商出現被拖數的情況，為減少此情況發生，擬推的《建造業付款保障條例》可防止承建商間，工作合約載有不合理之付款安排，亦會為解決建造工程推展時出現的付款爭議，加入迅速及具約束力的審裁機制，讓合約雙方可以通過獨立第三方盡快解決。