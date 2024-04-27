9日5度黃雨警告 墳場塌牆掩埋兩墓

本港4月豪雨不斷，天文台昨早8時35分發出黃色暴雨警告信號，歷時逾5小時至下午1時45分才結束。警告生效期間，本港大部分地區錄得超過30毫米雨量，西貢及沙田區更各錄得超過100毫米雨量。自18日至昨日，本港在9日中共發出5次黃雨警告（見表），塌樹水浸不斷，而位於荃灣的華人永遠墳場昨日中午更有大幅護土牆倒塌，山泥塌下掩埋最少兩個墓碑，華人永遠墳場管理委員會表示，已聯絡受影響墓地的家屬跟進，暫未發現墓地及先人相關事宜有受損。

昨早8時35分，天文台發出黃色暴雨警告信號，預料有高達每小時90公里或以上的猛烈陣風會吹襲香港，本港有可能會受冰雹影響；至下午12時15分再發出特別天氣提示，指沙田區及西貢區的雨勢特別大，並已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的大雨，有可能出現嚴重水浸；天文台於1時45分宣布黃雨結束，信號歷時共5小時10分鐘。

滂沱大雨期間，執法部門於中午12時45分接報，指永賢街荃灣華人永遠墳場近第8段位置，有一幅大型護土牆倒塌，現場消息一度指面積約10米乘20米。執法人員到場將上址行車線封閉，消防亦派出災難應變救援車到場救援，暫時沒有收到有人受傷報告。

從現場所見，該護土牆位置靠近「鄭崇義堂先塋」，面積頗大，部分沙石更瀉落下層，大塊石屎連同山泥傾瀉，令下方墳地遭波及被掩埋。

華永會稱墓地先人無受損 華人永遠墳場管理委員會則指，黃色暴雨信號生效期間，荃灣華人永遠墳場一幅位於該墳場8段17台與8段18台間、約20米乘4米的擋土牆，因連日大雨而倒塌，事發後已即時報案及派員到場跟進，確定沒有人命傷亡。事發之後，該會隨即宣布，部分路段要進行緊急維修，採取車輛管制措施。

華永會又指，8段18台有兩個墳墓的墓碑被塌泥破壞，但墓地及先人初步沒有發現受損，正聯絡受影響墓地的家屬，作出合適的跟進安排，並強調一直均對轄下墳場範圍內擋土牆及斜坡的安全性十分關注，除日常派員巡查，定期亦會聘請合資格顧問公司進行檢測，以確保轄下墳場範圍內的擋土牆及斜坡按政府指引進行修葺。

至於昨日天氣，天文台表示，與低壓槽相關的強雷雨區正影響南海東北部及廣東東部沿岸地區，本港地區昨晚天氣大致多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴，料今日雨勢有時較大，稍後驟雨逐漸減少。氣溫介乎24至29度，吹和緩至清勁南至西南風。廣東未來一、兩日仍會有驟雨及雷暴，而且，另一道低壓槽會在華南北部形成，下周中期會靠近華南沿岸，屆時天氣將不穩定及有雷雨，直至高空反氣旋增強，下周後期廣東沿岸天色才會漸轉明朗。

巨型石屎鬆脫，人員在場檢視情況。 今年頭5次黃雨警告持續時間