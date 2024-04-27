登革熱重臨 小西灣加強滅蚊

【本報訊】小西灣一名28歲男子確診登革熱，成為今年首宗、且是事隔4年再現的本地登革熱個案。衞生防護中心本月24日已到患者住所視察，進行病毒調查及控制；食環署人員同日亦到該區加強滅蚊及清潔。衞生防護中心昨晚表示，截至昨午4時，已聯絡小西灣富怡花園近200個住戶逾520名住客，沒人表示出現登革熱相關病徵，今日會於區內舉辦健康講座及向鄰近居民進行問卷調查。

患者銅鑼灣工作處有地盤 調查又指，登革熱患者工作的銅鑼灣處所內有一個正在施工的建築地盤，中心建議該處所加強防蚊措施。

28歲病人居於小西灣富怡花園，本月中開始發燒，於22日出現皮疹，其後到醫院求診，現時情況穩定。中心表示，截至昨日，今年共錄得20宗登革熱個案，包括19宗外地傳入及一宗本地感染個案。去年全年則錄得62宗外地傳入個案。

區議員何毅淦表示，有關部門在區內加強滅蚊工作，包括於渠口位使用蚊油、霧化滅蚊、清理渠道垃圾、修剪易孶生蚊蟲的草叢等；亦有對傳染途徑作調查、通知患者曾到訪的商戶等。他強調，雖然香港現時未見有登革熱爆發迹象，市民可將事件視為「警示」，做好防蚊措施。

資料顯示，登革熱病毒雖沒有直接人傳人風險，但感染者會發高燒、嚴重頭痛、眼窩痛、肌肉關節痛、嘔吐、淋巴結腫脹及出疹等，且有致命風險。由於傳播病毒的伊蚊多會於日間，尤其日出後及日落前數小時叮人，市民宜小心防蚊。當局又呼籲曾前往富怡花園並出現病徵的市民，應致電中心熱線。