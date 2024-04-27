兩幼童中新冠 分別敗血休克腦癇

【本報訊】本港除面臨流感升溫威脅外，新冠肺炎亦不容忽視。衞生署衞生防護中心昨日公布，正調查兩宗兒童感染新冠病毒病嚴重個案。其中一個案是過往健康良好的6個月大男嬰，他因感染新冠併發敗血性休克，另一名則是過往健康良好的5歲女童，她因感染新冠併發持續腦癇狀態。兩名病人入住瑪嘉烈醫院兒童深切治療部，經診治後現時情況穩定。

半歲男嬰5歲女需深切治療 中心指，該名6個月大男嬰於上周六（20日）起出現發燒及流鼻水，本周二（23日）向私家醫生求醫，翌日（24日）被帶到瑪嘉烈醫院急症室，同日入住該院兒童深切治療部接受診治。他的一名家居接觸者曾出現病徵，現已痊愈。

第二宗個案的5歲女童則於周三（24日）起咳嗽，同日向私家醫生求醫。本月25日她因出現發燒及抽搐，被帶往瑪嘉烈醫院急症室，同日入住該院兒童深切治療部接受診治。其家居接觸者至今沒有病徵。防護中心初步調查顯示，他們均沒有接種新冠疫苗，而潛伏期內亦沒有外遊。中心正繼續調查兩宗個案。