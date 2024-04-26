中小企紛紛告急 市況淡難逃執笠

本港經濟在疫後復甦未如預期，尤以中小企最是首當其衝，市面更驚現結業潮。立法會昨日繼續二讀《財政預算案》，有議員提到中小企經營困難，生意不斷萎縮，比疫情時期更差。事實上，2024年第一季就有超過二萬間公司撤銷註冊，按年大升超過七成，同期公司清盤數字同樣顯著上升。春江水寒鴨先知，中小企紛紛告急，已知今年經濟低處未算低。

中小企佔本地企業總數98%，提供大量就業機會，絕對是本港經濟的中流砥柱。中流砥柱一旦倒下，後果不堪設想。單是第一季已有二萬間公司撤銷註冊，第二季恐更慘淡。近期社交平台一個關注執笠的群組大紅，網民紛紛上載市面執笠慘況，某程度上的確令人愈看愈心驚。有人批評群組譁眾取寵，但若不因人廢言，只消到一些傳統旺區走一圈，便不難發現吉舖處處。例如過去曾是全球最貴呎租的銅鑼灣景隆街，便有不少街舖重門深鎖，貼出招租告示卻乏人問津。就連飲食業界代表也不諱言，假日的尖沙咀大型商場人流疏落，食肆沒有多少食客，停車場車位多過車。

如果說港府對此無動於衷，沒有對中小企伸出援手，並不公平。《財政預算案》提出支援中小企措施，包括將「中小企融資擔保計劃」下八成及九成擔保產品的申請期，延長兩年至2026年3月底，協助中小企應付資金流問題。計劃下的總信貸保證承擔額，亦額外增加100億元。此外，金管局聯同銀行業成立「銀行業中小企貸款協調機制」，推出9招協助中小企周轉，例如參與的銀行承諾，不會要求按時供款的按揭客戶提前還款，亦會調整信貸額度給予客戶最少6個月過渡期等。

問題是，這些措施是否足夠，又是否有針對性？中小企反映，支援措施只是治標，治本還是切切實實地振興市道。就以餐飲業而言，面對人流減少、旅客量不及疫情前、成本增加、人手不足等困境，這些都不是預算案或金管局的支援措施所能解決，何況疫情期間，許多中小企業透過政府百分百擔保借貸，現在正值還款期，利息高企加上生意不景，遂令資金周轉出現問題，最終只能關門大吉。

誠然，做生意有順境逆境，政府不可能保證中小企穩賺不賠，但營造宜商環境、增加旅客到訪誘因等，是政府的必然責任。無可否認，港府也有推出「盛事」吸客，而且亦算不惜工本，可惜眼高手低，力不從心，效果大打折扣；而在經濟環境逆轉之際，港府偏要推行所謂的環保措施，垃圾徵費固然反彈極大，「走塑」同樣增加業界成本，引來怨聲載道。

屋漏偏逢連夜雨。調查指出，香港貨櫃碼頭排名首次跌出全球十大，僅排名第11，深圳、廣州港口排名都比香港高，見證香港過去優勢已經不復再。面對百年未有的大變局，香港不能墨守成規，等候中央打救，中小企固然要奮起尋找出路，港府更需積極推動產業轉型，不能坐而論道了。