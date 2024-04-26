笑看天下：推廣大使 貴到離罩

立法會周三恢復二讀辯論《2024年撥款條例草案》，喺經濟仍然低迷、百業陷困局之際，難免對政府如何開源節流多所詰問和提出批評。有議員批評公務員「各自為政、少做少錯、唔做唔錯」，促要改變官僚文化，直指垃圾徵費正正是公務員問題嘅例子，斥「請多咗咁多人，花多咗咁多錢，到依家仲係一鑊粥」。亦有議員指經濟復甦未如預期，加上政府財困，倡削減公務員薪酬或編制。

政府強調公務員編制零增長，但有議員指政府年花喺公務員薪酬方面嘅開支近1,500億元，加上編內編外職位年年遞增，偏外職位時效不斷延長，預算案更預計於2025年3月底，公務員編制職位達19.4萬個，比現時足足多約兩萬個。有議員指當前公共財政困難，開源節流才可維持財政，喺節流方面，除檢視各部門嘅資源配置，亦應壓縮不必要嘅開支。

說到壓縮不必要嘅開支，有議員指林鄭月娥位於金鐘太古廣場嘅前任特首辦公室開支急增，經常性開支按年上升30%，去到917萬元，議員問前特首辦為何唔考慮搬去一個冇咁貴嘅地方，或者政府物業？有論者翻查前特首辦當年設立原意，發現係喺政府物業內設立，非專為某一位前特首而設，委員會似乎從冇想過會出現「地方不敷應用」而要租用甲級寫字樓嘅情況！為何發展下來，一定係一人一間房？又是否每位前特首有生之年，都願意並能夠擔任推廣大使之責？應否每年詢問各前特首意向，免卻資源浪費？

前特首辦開支竟要917萬元，擔任推廣大使之責未免貴到離罩。良政善治應與時並進，前特首辦設立即使有必要，左看右看，根本毋須另外租置一個如此昂貴嘅辦公室，租約期滿，如不解約難以服人！