撥亂反正：聯中抗俄 睬你都傻

美國國務卿布林肯訪華前，有美媒披露，美方正擬定新一輪制裁措施，威脅將部分中資銀行從全球金融體系中剔除，使其無法用美元結算，以切斷中國協助俄國軍工企業，迴避美西方因俄烏戰事對俄實施的軍事經濟制裁。

昨日剛剛談過，美西方企圖複製當年藉阿富汗戰爭來拖垮前蘇聯的「成功經驗」，透過支持烏克蘭來消耗俄羅斯的軍事和經濟實力。但當年支持阿富汗對抗蘇軍的，除了美國之外，還有當時仍與蘇聯交惡的中國。現在中俄關係友好，兩國如常通商，令美西方的制裁效力大打折扣，俄國經濟表現比不少歐洲國家更好。美方因此希望尋求中方聯手孤立俄方，情況猶如冷戰時期的尼克遜政府，派出時任國務卿基辛格秘密訪華，最終促成中美修好以至聯手抗蘇。

然而，當年冷戰的主角是美國和蘇聯，中國只是關鍵第三方，新冷戰下中國成了美國的最大敵人，沒有真正修好合作的可能。此外，中國當年經歷了多年的貧窮、文革和外交孤立，國力衰敗，有極大的政治和經濟誘因與美方修好，現今中國的政經實力雖然與美國仍有距離，但差距已大幅收窄。況且布林肯今次來華，不是帶來胡蘿蔔利誘中國合作，而是拿着大棒子惡意威逼，中方自然睬你都傻。

將中資銀行從全球金融體系中剔除，是真真正正的脫鈎斷鏈。一旦全面實施，不單止中國經濟會受重創，美國的企業、進出口、以至美元地位和金融體系，肯定也受傷不輕。故此相關報道亦強調，有關制裁方案僅為增加布林肯的談判籌碼，不會輕易動用。美國大選臨近，布林肯遠道而來，估計中方總會給點面子，暫時緩減一下部分貨品的對俄出口，但不會作出根本性的立場轉變。