自成一家：內交外交同樣重要

香港與內地過去10多年的往來日益頻繁，兩地民眾不時出現摩擦實屬正常，傳媒在緩和雙方矛盾的過程中無疑扮演重要角色。不過，特區政府多年來一直不重視內地媒體，我2007年曾撰文呼籲港府要多和內地駐港媒體互動，及時澄清內地網民對香港的誤解，可惜沒有引起重視。後來個人遊政策導致兩地民間嚴重對立，不幸印證了我的觀點。

反修例風波過後，融入大灣區成為政府施政的重中之重，日前政府透露，新聞處在新一年度預留約200萬元，用作監察內地社交輿論，反映當局對內地媒體的重視程度前所未有，不過這次我要稍微調整一下之前的看法。

以前反對派掌控了香港輿論陣地，經常分化香港和內地民眾感情。《港區國安法》實施後，反中亂港媒體先後瓦解，目前香港大部分媒體都是親政府，基本上不會再出現早些年挑動兩地人民互相仇視的惡意操作，但香港議題在國際層面的爭議卻持續升溫，如何在國際輿論講好香港故事，成為港府未來的重點工作。然而，當局的對外宣傳顯然不足夠，例如本屆政府至今似乎不見有接受外國傳媒專訪，也沒有像以往逢聖誕節前就會舉行小型酒會約晤外媒駐港記者。當然，國際尤其是歐美傳媒對香港已有固定的立場，短時間內很難改變他們，但人心肉做，和這些人保持溝通還是有需要的。

香港有很多軟實力，包括專業誠信、獨立成熟的司法制度、高效率及靈活。以往這些優勢吸引了許多外國人才來香港，但近年在西方媒體的抹黑下，好像統統消失了。隨着中美博弈加劇，未來香港無可避免將捲入更多國際政治糾紛，意味着外交和內交同樣重要。港府除了加強與內地傳媒互動，也不能忽略與國際媒體打好關係。