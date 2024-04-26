筆下風雲：美帝會真的崩裂嗎

荷里活電影《美帝崩裂》講述現代美國再次爆發內戰，雖然只是做戲咁做，但觀乎美國尖銳的對立情緒，內戰似乎並非不可能。特朗普連任失敗引發國會山莊暴亂，已令論者大感震驚，紛紛反思美式民主是否失效，更有人直指下一步就是內戰。如今進入大選年，加上一場以巴戰爭，成為再次撕裂國家的缺口。

反猶太示威席捲美國多間大學，學生紛紛在校園聚集和設置帳篷，聲援其他大學的示威者。示威浪潮蔓延到南部德薩斯州，德州大學示威者拒絕散去，數百名防暴警察進入校園清場，起碼數十人被捕。大學生不值拜登政府無視巴勒斯坦人被以軍屠殺，盲目支持以色列，物極必反下，終於激起這一波反猶浪潮。

事實上，早在去年底至今年初，美國多間名牌大學的校長，就因為被指同情巴勒斯坦而遭政商界逼宮，賓夕凡尼亞大學校長、哈佛大學校長只能黯然辭職，反映政治已凌駕學術、猶太勢力專橫強大的冰山一角。而大學校園同情巴人的示威並非始自今日，華爾街巨頭曾出言恐嚇，永不聘用支持巴人的大學生，一度令示威偃旗息鼓。但隨着以色列的暴行變本加厲，年輕人忍無可忍，一間又一間大學接續爆發示威，一發不可收拾。

拜登現時的態度依然強硬，揚言「反猶抗議」及「不了解巴勒斯坦情況的人」都要譴責。各地政府亦派遣防暴警察進入校園清場，「最美麗風景線」又在美國出現。

美國一直向全球輸出「普世價值」，民主、人權、平等說得琅琅上口，但單是這一輪的以巴戰爭，便再次撕破美國的虛偽。年輕人未經世俗過度污染，深信普世價值才是美國真正價值，跟早已被利益集團騎劫的老鬼形成世代之爭。