強詞有理：救命稻草？

美國眾議院和參議院先後通過高達952億美元的對外援助法案，其中81億美元是為台灣等所謂印太盟友準備的，主要用來抗衡中國大陸。對此，台灣當局當然感激涕零，而且沾沾自喜，彷彿抓到一根救命稻草似的。實際上，兩岸實力愈來愈懸殊，早已不在同一層次，即使台灣得到美國援助，也無法與大陸對抗，何況所謂的援助不過是杯水車薪而已。原台灣空軍副司令張延廷指出一個很現實的問題，雖然台灣軍費年年增加，但充其量一年只能擠出166億美元，還不及大陸每年逾2,500億美元軍費的零頭，怎麼比？怎麼加碼？美國能援助多少？

正如張延廷所說，近年大陸軍機已可以隨便越過所謂的「海峽中線」，距離基隆僅約41海里，再飛4、5分鐘即可抵達總統府，而台空軍緊急起飛最快也要6分鐘，根本來不及因應。也就是說，如果大陸要對台灣當局「斬首」，是輕而易舉的事，蔡英文和賴清德等台獨首領連逃命也來不及。最可笑的是，近年台方東施效顰大力發展軍用無人機，結果卻被踢爆無人機馬達是大陸製造的。大陸無人機產品雄霸世界，台灣企圖以己之短攻彼之長，真可謂不自量力。

再說，殺雞未必需要用牛刀，大陸對付台灣的武器多的是。近年大陸火箭炮技術不斷改良創新，目前已達領先全球的水平。最新型遠程火箭炮射程達500公里以上，足以覆蓋台灣全島，堪比戰術導彈。而且遠程火箭炮採用衞星導航和末端紅外制導，誤差僅約一米，其最大優勢是成本遠比導彈低廉，可以密集發射，要多少就有多少，任何防空防導系統都無法應付。

對於兩岸實力差距，老美心知肚明，其智庫和軍方進行過無數次兵棋推演，即使預設了各種有利於自己的條件，限制了解放軍的優勢，結果仍然是以美台慘敗居多。這也正是老美始終不敢改變戰略模糊的主因，他們知道自己在台海已沒有多少優勢可言，裝腔作勢還可以，但絕對不敢來真的。美國國會通過包括援台在內的一攬子法案，象徵意義大於實質，最大作用也許只能為即將上台的賴清德壯壯膽。

說到底，做美國的棋子不會有好下場，台灣當局挾洋自重、倚美謀獨，注定是死路一條。如果賴清德頭腦還清醒，應該改弦易轍，調整大陸政策，否則未來4年的日子絕對不好過。