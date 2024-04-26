龍吟虎嘯：區區千億美元管屁用

美國國務卿布林肯的專機周三落地上海，可能是巧合，美國總統拜登簽署了總值952億美元的對外援助法案。這項看似大手筆的援助，攤到四大方面實在並不可觀，效果成疑，然而這已是拜登政府竭盡所能、用了吃奶的力氣才讓國會通過。

美國缺「水」，「地主家都沒糧食」了，這要不是拜登特別想連任總統，恐怕也不會花那麼大的氣力博這一鋪。這項法案援助的四大方面，首先是烏克蘭得608億美元，其次是以色列得263億美元，其三是美國在印太地區的盟友、主要是台灣，獲81億美元，以加強抗衡中國。此外，對經營支持伊朗石油出口的港口、船舶和煉油廠的外國人實施制裁，對支持伊朗導彈計劃的外國人、部分伊朗領導人實施制裁；授權美國總統扣押並轉移俄羅斯主權資產，為烏克蘭戰爭賠償和重建提供資金；要求中國字節跳動剝離TikTok業務等。

法案涉及四大方面的活兒都不好幹，絕大部分投入到打得正歡、曠日持久的俄烏之戰、巴以之戰，投入到和中國「大國博弈」，投入到美國有可能在台海、南海與中國發生軍事衝突，這些都是「花大錢」的無底洞，區區千億美元管個屁用。

對此，山姆大叔和拜登也應該清楚，所以國會批准這項法案很不容易，只是拜登政府也顧不了那許多，「過了海就是神仙」，在俄烏之戰、巴以之戰、對華博弈中他一個都不能敗，不能露怯，一定要死撐，撐到大選結束。

在這個背景下布林肯訪華，好像增添了一點底氣，這個法案中有相當一大批錢是用來打壓中國的。美國人一貫「有錢大晒」，一貫迷信武力，自戀霸權，認為有槍有炮有錢，霸權大棒可以無往而不勝。儘管山姆大叔在這個問題上碰得鼻青臉腫，但他仍要充胖子，布林肯來華之前照例大放厥詞，恐嚇、抹黑中國，用美國的所謂「實力地位」鳴鑼開道，然而可以肯定他會再碰一鼻子灰，自取其辱也！