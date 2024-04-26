坦言集：反猶太佔領

以色列軍隊在佔據了的加薩醫院撤去，據說拘捕和殺傷了數百名藏於醫院的哈馬斯戰士。跟着便在醫院內發現有為數310人以上的遺體被埋葬，其中有老弱傷殘者，也有小孩，不少人是戴着手銬，沒有穿上衣服，有着明顯的拷打迹象。

在以軍佔領前沒有這樣的亂葬崗，以軍撤走後便發現300多名死者，難免與以軍有很大的關連、嫌疑。情況經媒體揭露後，各國齊聲譴責，美國也表示震驚，聯合國人權理事會要求要認真徹查。亂葬崗的發掘與死者屍體的安置，全都見諸新聞報道，令人慘不忍睹，更深刻地顯示以色列在加薩進行的是滅族的暴行，與歷史上納粹主義者的行為沒有差別。

當然，在美國與以色列的阻撓下，這個事件與以色列其他軍隊、員警和猶太殖民者的種族主義滅絕行動一樣，即使有足夠的證據指證以色列，以色列都不會理會，更不用說認錯、道歉、懲罰犯罪的以色列軍警。理由是這不是個人或小集體的個別行為，而是來自以色列政府和部分猶太人已固定化的政策和宗教信仰，是幾十年來一直堅持着，今次在哈馬斯的反擊下更赤裸裸暴露出來，使全世界看清楚猶太復國主義的真正面貌，和它可以達到的殘暴地步。

以色列政府還沒有任何悔意與歉意，還在宣揚會進攻加薩的拉法市，還在加薩和西岸佔領區空襲和攻擊，肆無忌憚地殺害巴勒斯坦人民，清楚地凸顯猶太復國主義的野蠻部落神宗教，與納粹主義式行為傾向的實質。以色列的右翼政權，也已公開地攻擊任何與他們代表的猶太政治主張和價值不相同的國家、社會與群體，在巴勒斯坦和周邊地區訴之武力侵害；在外，包括美國，利用猶太金權來封鎖、打擊新聞自由、公民政治權利，似乎在不顧一切，掀起與全球社會對抗鬥爭。猶太多年來在歐美政治隱藏的金權勢力，完全地動員起來，把西方政權用作以色列猶太復國主義的支援，打擊巴勒斯坦，打擊任何反對的國家，打擊歐美社會內的反對。

美國大學生的示威，已不單止聲援巴勒斯坦人民，反對以色列佔據巴勒斯坦，進而為反對猶太人佔領美國，這是幾個世紀以來對猶太勢力最根本的挑戰，有甚於納粹主義的政治與經濟清洗猶太勢力。這是影響深遠的轉變，正動搖西方文明與西方政治。