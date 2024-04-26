校巴司機遭輾不治 單親父遺兒女

【本報訊】本周三下午，一輛校巴離開黃大仙斧山道一停車場期間，姓蔡（47歲）男司機拍卡時懷疑意外跌出車外，復被溜前校巴輾過受傷，送院後情況急劇惡化，至晚上9時39分傷重不治。據了解，蔡任職司機多年，早年與妻子離婚後，與一對兒女居於長沙灣蘇屋邨牡丹樓，他與一對兒女感情親密，亦與前妻保持聯絡交代兒女情況。意外後，蔡女聯絡在內地的母親返港跟進，蔡的前妻透露目前兒女情緒不穩，已替二人請假休息，稍後她會聯絡死者父母，商議兩名孩子的照顧問題。

櫃車夾死司機 子忍痛考DSE 另外，同日流浮山發生致命車禍，一名姓袁（67歲）男司機，疑遭溜後的貨櫃車夾斃。據了解，袁與妻子及兩名兒子，一家四口居於紅磡區，袁原本任職中港運輸司機，有自己的貨車，惟因疫情而斷供轉職打工，受聘現時的公司約3年。袁為家庭經濟支柱，對於丈夫遽然離世，袁妻頓感徬徨。

據悉，袁的長子讀大學4年級，次子為應屆中學文憑試（DSE）考生，昨日他強忍喪父之痛，完成最後一科考試。消息稱，本周三下午，上司擬找袁工作，惟一直未能取得聯絡，由於他身材較矮細，初時以為他在貨倉休息，其後致電無人接聽，尋找下始揭發事件。