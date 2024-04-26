搜倉庫揭音箱運毒 拘2男檢260萬元貨

【本報訊】海關毒品調查科早前根據情報分析，懷疑新界一個物流倉庫藏有毒品，遂於上周六展開突擊搜查，期間檢查倉庫內一板共16箱貨物，發現其中4箱家庭用品各放有一個音箱，內藏共重約5.6公斤的懷疑氯胺酮（俗稱K仔）。經跟進調查，海關於本周三在葵涌區監控貨物遞送，拘捕兩名收貨男子（18歲和22歲），其後押同其中一人，前往其附近的租住單位搜查，結果再檢獲約120克懷疑霹靂可卡因、約10克懷疑K仔和一批懷疑毒品包裝工具，案中檢獲的毒品總值約260萬元。

被捕人士分別報稱無業和地盤工人，他們已共同被控以一項「販運危險藥物」罪，其中22歲男子則被加控多一項「販運危險藥物」罪，兩人將於今日在西九龍裁判法院提堂。調查人員表示，販毒集團為了減低被偵查的機會，利用大量正當貨物掩飾毒品，並且精心設計五花八門的收藏手法，試圖魚目混珠，惟最終難逃法眼。

北角檢400萬元私煙拘女子 另外，海關於本周三在北角展開打擊私煙行動，期間在一幢大廈外，截查一名形迹可疑女子，在其手持膠袋內，檢獲約2,000支懷疑私煙。人員其後把該名女子帶返其租用的兩個劏房單位，並再檢獲共約90萬支懷疑私煙，市值約400萬元，應課稅值約300萬元。

關員經初步調查後，拘捕該名67歲報稱無業女子，相信行動已搗破兩個供應港島東區的私煙儲存倉庫。初步調查顯示，相信私煙集團把貨物分別存放在兩個劏房單位以分散風險，並且利用該區人煙稠密、活動頻繁的鬧市環境，以增加關員的追查難度。