醉駕撞傷人妨司法 警員判囚24個月

開Tesla釀車禍 官斥自私不負責任 年輕男警在2022年5月的休班期間，在長沙灣駕駛Tesla電動車時涉嫌撞傷途人，再猛撼麵包店鐵閘。他事後未能通過酒精呼氣測試，又被指慫恿傷者不要報案。男警事後被落案起訴4罪，他承認當中的危險駕駛、在血液中的酒精濃度超過訂明限度的情況下駕駛汽車、使用殘缺車輛共3罪；但否認意圖妨礙司法公正罪，他受審後該罪亦被裁定罪成。案件昨於西九龍法院（暫代區院）判刑。法官嚴斥被告身為警員，卻罔顧他人安全，沿途衝燈又超速，行為極其自私兼不負責任，判他入獄24個月，停牌3年，需自費報讀駕駛改進課程及罰款500元。

涉案27歲被告何家榮，報稱警員。他承認於2022年5月28日在深水埗元州街與昌華街交界，在道路上危險駕駛一輛私家車，引致男子陳啟發身體受嚴重傷害。

游說勿報案屬拖延時間 他另承認於同日同地駕駛同一車輛，而在其血液中的酒精比例是100毫升血液中有不少於182毫克酒精，超過100毫升血液中有50毫克酒精的訂明限度；及該私家車的玻璃及透明物料不符合規定，即該車擋風玻璃及兩側車窗玻璃貼上有色薄膜以減低玻璃的透光度。

被告在本案中否認一項意圖妨礙司法公正罪，控方指，事發後被告曾問事主可否不報警，可否原諒他，又表示如不報警，事主想要多少賠償他都會支付。涉事車輛行車紀錄儀錄到部分說話，顯示被告曾向事主說「可唔可以唔報警啊」，事主回答說「點唔報警啊大佬，你真係黐×線」、「唔係錢唔錢嘅問題，斷×咗骨啊大佬」。法官早前裁決指，被告只想拖延時間，想辦法說服事主不要報案，行為構成妨礙司法公正，遂裁定他罪成。

官指嚴重級別中度偏高 法官昨判刑時指，被告身為警員，社會對他的操守有很高期望，被告衝燈駕駛，沒遵從交通燈號又超速，嚴重程度屬中度偏高。顧及所有因素，判他監禁24個月，停牌3年和需報讀駕駛改進課程，另就使用欠妥的車輛罪，判罰款500元。案件編號：DCCC 298/2023