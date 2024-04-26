逾6000大專生獲嘉許 涉款近2億

【本報訊】政府獎學基金及自資專上教育基金於昨舉行頒獎典禮。逾6,000名優秀專上學生獲頒獎學金和獎項，涉及獎學金額近二億元。獎學金獲得者有來自香港及世界各地的學生，他們都分別在各自的專業領域曾獲得過優異表現才獲發此獎學金。獲獎學生代表有兩位外籍學生獲得一帶一路獎學金，兩位本港學生分別獲才藝發展獎學金及展毅獎學金。

本次獎學金總共有約5,000名本地學生及約1,000名非本地學生獲獎，當中，學士學位及以上程度的獲獎者總共有約3,600名，副學士學位的獲獎者則有逾2,400名。獎學金頒發總額則有約1.8億元。

兩外籍生奪一帶一路獎學金 來自香港的陳凱柏獲得才藝發展獎學金。陳目前是職業訓練局的運動及康樂管理（榮譽）社會科學學士，並且是一名職業足球運動員。他指能獲獎學金是因在運動有突出表現，自己也曾代表香港出戰杭州亞運會；並冀日後能代表香港參加更多賽事。

來自埃及的Omer Ahmed Mohamed Ismail與哈薩克斯坦Khrissidi Viktoria都獲得一帶一路獎學金。他們分別是城市大學機械工程學系博士與香港大學理學士。還有展毅獎學金獲得者文莉珊，是來自都會大學的心理學榮譽社會科學學士。