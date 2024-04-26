日內瓦發明展 港生憑傷口敷料奪金

【本報訊】「第49屆日內瓦國際發明展」於4月17至21日在瑞士日內瓦舉行，教育局委託香港新一代文化協會組織的「香港中學生代表隊」共派出3個項目參賽，與來自全球40個國家地區的大學及科技公司同台比併，最終榮獲一項金獎、一項銀獎及3項由「歐洲科學院」頒發的專項獎。有中六學生憑着「傷口感染檢測敷料」榮獲金獎，她指傷口的pH值愈高即傷口愈鹼性，受到感染的機會就愈高，而敷料中的天然pH顯示劑會按pH值顯示不同顏色，分析受細菌感染風險，幫助用家及早發現並作出診治。

按pH值顏色 分析感染風險 來自聖保祿學校的中六學生郭美恩指，發明「傷口感染檢測敷料」的契機是在生物課時見到一些慢性傷口照片，感到十分恐怖，故希望發掘一種預防方法。她又指參加日內瓦發明展主要是希望認識來自世界各地的科研人員，並與他們交流擴闊眼界，從未想過會奪得金獎。她又表示畢業後有意繼續在醫療方面發展，入讀本地的醫學院學醫。

榮獲銀獎的項目是來自弘立書院孫宇琦及汪涵睿的「麒瑞支付」項目，以電子支付方式取代嘉年華時使用的實體票券，既方便又環保。