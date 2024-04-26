環保署：超市預先包裝食物屬外賣

【本報訊】有日式連鎖超市近日將堂食的壽司改以紙盒盛載，被戲言「壽司盲盒」。環境保護署日前指超市售賣包裝食品仍可用膠盒盛載外賣壽司。不過，說法被指與早前簡介零售服務業界時對「外賣」的詮釋有異。環保署昨再解釋是視乎超市銷售食品的模式而定，例如是否已預先包裝及放在貨架上銷售，重申並沒「改口風」。而超市已全面改回膠盒和膠蓋包裝壽司。

仍可用膠盒載外賣壽司 連鎖超市DON DON DONKI近日將透明壽司盒改用密實紙盒，供堂食客人選購。環保署日前表示，以零售業務為主的超市售賣包裝食品的情況與餐廳外賣一樣，因此超市仍然可以用膠盒和膠蓋盛載外賣壽司。

不過，環保署被揭在今年2月向零售業界培訓的簡報中，其中一個場景正是在「熟食部售賣食物，供客人在超級市場內用餐區進食」，並指此屬「堂食」規管。署方昨再解畫指，超市、百貨公司等以零售為主的業務場所會銷售已預先包裝食物，並放在貨架上供選購，一般會視作外賣，而顧客在甚麼地方進食，並無關係。

可是，若商場／大型百貨公司內的美食廣場或熟食部內，按顧客下單而即時製備和提供食物（如炒粉麵），而處所內有用餐區供顧客堂食，業務模式與餐廳無異之下，便須遵守堂食餐具的管制。