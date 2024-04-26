環保餐具示範鋸扒 供應商兩度斷竹叉

食有汁飯盒 紙匙羹變形 首階段「走塑」紙製餐具被指「用唔到」，尤其液體類的器皿和餐具，過一段時間就無法使用。政府推出網上平台，讓業界及市民了解符合政策的替代餐具，昨請來4個本地環保餐具供應商向傳媒示範，以環保餐具食糯米雞、淥即食麵、飲珍珠奶茶等，希望增加市民對環保餐具的了解。不過，有產品供應商現場「鋸扒」時，竹叉屢次斷裂及鬆脫，紙製匙羹亦見軟至變形。

本地環保初創企業行政總裁陳先生表示，市民或要於政策下改變以往習慣，又分享自己公司成功利用植物纖維，製造不含任何塑膠及化學劑的器皿。他指出，新植物纖維物料更比塑膠物料優勝，其抗拉力度更是塑膠物料的3倍，器皿更「可蒸可焗」。以往不少紙製物料遇上高溫或液體會變形，而新研發植物纖維已解決該問題；他更現場示範用植物纖維碗煮即食麵、沖咖啡，經過約大半小時，記者發現該器皿沒有被浸腍，硬度亦較一般紙製器皿強。不過，陳補充，有關環保用品均由本地製造，成本會較高；相信日後市場需求增加，成本會慢慢下降。

另一名產品供應商蘇先生指出，現有的餐具都要先交由政府檢驗，確認沒有含違規物料方可於網站上架；又展示一款「可組裝」的竹製餐具，「可換頭」變成其他用途。不過，他於現場示範用該竹餐具「鋸牛扒」時，餐具的組裝部分斷裂及鬆脫，替換了兩隻竹叉才成功切開牛扒。其後，他又示範使用紙匙羹，惟因為飯盒有汁而且已變硬，紙羹使用時亦見變形。

紙飲管拮珍奶 1小時未變腍 早前網上流傳食糯米雞時用紙製產品「食唔到」，其中一位餐具供應商葉先生解釋，市面上有專門用作吃飯類和湯類的紙製匙羹，設計上有所不同；湯羹會設計成有弧度，以便飲湯，若用來吃飯則較易折斷；未來會研究引入可作多用途的餐具，方便市民及餐廳。

現時市面上有不少紙飲管浸泡一段時間就變腍而無法使用，供應商代表黃先生表示，紙飲管已經有所改良，以往只用兩層紙，現在已改良成用4層，相較沒有那麼易浸腍；黃又展示出一款紙製粗飲管，示範「拮」珍珠奶茶，過程與一般膠飲管差別不大，記者約一小時後再觀察，發現該飲管全程浸泡亦未見變腍。對於有人稱紙製餐具會令食物「有紙味」，他認為情況無法避免。