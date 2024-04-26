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泊扣車中心的士 疑機件過熱起火
起火的士右車頭燒毀。（沈厚錚攝）
【本報訊】昨日凌晨近3時，一輛停泊在九龍灣車輛扣留及驗車中心內之的士，車頭突然間冒煙並起火，在場的保安員見狀，慌忙報案求助。
消防接報趕至，迅速拖喉灌救，未幾把火勢撲熄，惟涉事的士車頭焚毀。人員經初步調查後，相信的士因機件過熱引起火警，起火原因沒有可疑，事件中無人受傷。
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