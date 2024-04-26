西九文化區放狗 鬥牛犬誤踩老鼠膠

【本報訊】不少市民喜歡到西九文化區一帶遛狗散步，據報於本月14日晚上，一名狗主攜同約一歲法國鬥牛犬Winter到上址遊玩，期間5至6隻鬥牛犬一起玩耍。不過，當Winter走至M+戶外近柱邊時誤踩老鼠膠，牠隨即表現驚慌並且喘氣。狗主發現後，立刻拔掉黏在Winter腳部的老鼠膠，再把其帶至獸醫診所檢查，慶幸證實牠無受傷。事後，護士教授狗主回家後如何清理，最終狗主花近一小時始清理掉老鼠膠。

管理局：重新審視放置地點 該狗主指出，不應該在戶外擺放老鼠膠，Winter誤中的老鼠膠當時放在柱邊，很容易誤傷動物和小朋友。狗主又質疑西九文化區不應該在有很多動物經過的地方設置這些傷害動物的工具，並希望西九文化區管理局留意這件事，以及提醒其他狗主小心。

據悉，西九文化區管理局為預防鼠患，服務承辦商會定期於區內進行鼠患防治工作，老鼠膠一般是放置在訪客、寵物和一般動物無法接觸的隱蔽區域，用於監測M+周邊的鼠蹤。局方得知有關事件後，已立即回收了所有的老鼠膠，並重新審視放置地點。根據事主提供的照片，發現老鼠膠的地方並非他們放置的位置。局方又指，會進一步檢討相關的預防措施，加強培訓和指導有關工作人員，以防止日後再有老鼠膠由隱蔽區域移至訪客和寵物有可能接觸的地方，以確保訪客及寵物的安全。

有滅蟲專家直言，老鼠膠是殘酷的捕鼠方法，部分國家已禁用，恐防會誤中副車，誤傷雀鳥、貓、狗等。有拯救流浪動物組織早前表示，年中有不少幼貓，雀鳥誤踏上老鼠膠而導致不能動彈，有些更因為未能逃脫而導致不能進食而餓死，老鼠膠是一種非常不人道的用品，希望政府能夠立例禁止使用，讓流浪動物或野生動物能避免不必要的傷害。