東呼即應：網上代購愈趨流行 規管落後難追責任

東呼即應接獲求助 公司突結業無交貨 近年網上代購服務大行其道，不少網上店規模愈做愈大，由最初集中在港鐵站交收，到後來訂單增加索性開設實體店，同時兼營現貨零售。雖然對市民來說很方便，但若出事也難以追究責任。近期一家主打代購嬰兒生活用品的網上代購公司，突然宣布結業，估計逾千人受影響，有光顧多年的苦主向《東呼即應》表示，今年1至3月在該公司網站多次購物，豈料對方突然結業，部分已付款的交易未能收貨，懷疑受騙導致損失近2,000元。

2015年提規管 至今仍無進展 據知，海關已接獲舉報，消委會也接獲多宗求助個案，平均涉款約1,100元，最高一宗更接近5,000元。其實早在2015年，便曾有10多名港人，在進食一款網購的台灣三文治後，集體食物中毒，當年政府提出檢討和規管網購境外食物，但是「說起來音速、做起來龜速」，本港現時並沒有特定法例，規管網購和網上零售業務，當局連涉及跨境購買電器產品的事故數字也欠奉，市民在選擇網上代購時，更應小心注意，以免誤墮消費陷阱。

市民張小姐表示，最近很多網上代購公司相繼結業，她估計是由於疫情過後，市民大多選擇直接去旅行自己購物，而不需再靠代購公司幫忙。王小姐則認為，近年本港經濟不好，很多人用詭計騙人，手法容易令人誤解，令市民更容易被騙。

陳先生就表示自己未嘗試過代購，因為無法接觸賣家，僅透過網上的資料就付錢，擔心發生甚麼事就難以追討；加上聽過別人說網絡平台買東西容易被騙，故自己也不敢嘗試代購。

業界呻聲譽受影響 市道不理想 網上代購店店主Fung受訪時指，經營任何生意，不管是網店抑或實體店，儘管營運有難處，亦不應欺騙買家；最近多了網上代購店被人踢爆捲款而逃，擔心會影響市民對網上代購的信心，甚至影響行業聲譽。她又指，現時營商環境不理想，今年首4個月生意都有下跌，不少客戶選擇外遊旅行，愈來愈少人留港消費，明顯感受到今年有營運壓力。

議員邵家輝指出，網上購物風險較高，他提醒市民可以在網店的網站上，看看有沒有人購物後在有關評論區留言，聽聽其他消費者的意見，會較有保障。至於網店結業方面，他認為店方若在營運公司後，發現收入和支出難以維持而需要結業，在香港的無限公司便需要將所有資本拿出來給債權人；但若在收錢時已知道公司日後不會再營運，卻仍然繼續收取消費者金錢，或在供應商繼續拿別人的貨，便有機會牽涉到欺詐，或會被檢控。

近年網上代購服務愈來愈流行，不少市民都會在網上購物。 東呼即應爆料熱線 東網版面新設計一撳即睇