澳門消息：冒充參茸店負責人 女子騙好友58萬被捕

【本報綜合報道】一澳門女子涉嫌冒充參茸店負責人，以投資為名詐騙認識10多年的好友，導致其損失58萬澳門元。澳門執法部門指，本案嫌疑人為一名當地陸姓59歲女子，報稱無業。2020年11月，陸女向中年女友人聲稱其經營的參茸店因流動資金不足須供款，游說友人投資，每投資1萬澳門元每月可獲1,000澳門元回報。

稱投資1萬可獲千元回報

友人信以為真，將61萬澳門元交予陸女投資後，卻並無收到任何回報，追查之下發現陸女並非參茸店負責人，有關參茸店的人員亦稱不認識陸女，相信陸女只是一名顧客。友人於是向陸女追討投資的款項，但只能追討回3萬澳門元，之後對方無法再退款。執法人員於本周二（23日）上門到陸女住所將其拘捕。